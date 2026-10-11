Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, chưa hoặc chậm đưa vào sử dụng. Với khu đất có giá trị tính thuế 100 tỷ đồng, số thuế tương ứng là 200 triệu đồng/năm; chuyên gia kiến nghị tăng thuế theo thời gian bỏ hoang.