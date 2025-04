Theo nghiên cứu, việc sử dụng các loại nồi, chảo làm từ vật liệu này có thể giải phóng hàng chục nghìn hạt vi nhựa và hóa chất độc hại vào thức ăn, đặc biệt khi bề mặt bị trầy xước hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, rối loạn nội tiết, và tổn thương hệ miễn dịch ở người.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với các loại dụng cụ nấu ăn phổ biến như nồi chảo chống dính, muỗng nhựa, hộp đựng thực phẩm, và phát hiện rằng chỉ sau 30 giây cắt hoặc nấu ở nhiệt độ 100 độ C, hàng nghìn hạt vi nhựa và PFAS (hóa chất “vĩnh cửu” vì tính khó phân hủy) có thể bị giải phóng ra, xâm nhập vào thực phẩm và cuối cùng là vào cơ thể con người.

Đáng chú ý, một vết nứt nhỏ trên bề mặt chảo chống dính có thể giải phóng tới 2,3 triệu hạt vi nhựa cùng hóa chất độc hại chỉ trong vài phút nấu.

Dụng cụ nấu ăn bằng nhựa hoặc phủ chống dính có thể gây hại khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Ảnh: PLM

Các chuyên gia nhấn mạnh: "Vi nhựa và PFAS không chỉ tồn tại dai dẳng trong môi trường mà còn tích tụ trong cơ thể người, gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe. Việc tiếp xúc lâu dài với các chất này có thể làm suy giảm chức năng gan, thận, và ảnh hưởng đến hệ thần kinh".

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nấu ăn ở nhiệt độ càng cao hoặc sử dụng dụng cụ sắc nhọn với nồi chảo chống dính càng làm tăng nguy cơ phát tán độc tố. Dụng cụ nấu ăn chống dính, thường được phủ các hợp chất PFAS để tạo bề mặt không dính, có thể giải phóng các hóa chất này vào thực phẩm, đặc biệt khi bề mặt bị trầy xước hoặc quá nhiệt.

PFAS cũng được tìm thấy trong một số loại bao bì thực phẩm, chẳng hạn như giấy gói chống thấm dầu mỡ. Các sản phẩm nhựa, bao gồm hộp đựng thực phẩm và bao bì, có thể bị phân hủy thành các hạt vi nhựa trong quá trình sử dụng thông thường, chẳng hạn như khi làm nóng, làm lạnh hoặc tiếp xúc với thực phẩm có tính axit. Những hạt vi nhựa này sau đó có thể xâm nhập vào thực phẩm và cuối cùng vào cơ thể con người.

Đồ nấu cũ hỏng như chiếc chảo chống dính này cho thấy dấu hiệu sử dụng lâu ngày (ví dụ: kết cấu thô ráp, ố màu, hư hỏng do nhiệt, trầy xước, ố vàng). Ảnh: PML

Từ khi thông tin về hạt vi nhựa xâm nhập cơ thể người gây hại cho sức khỏe về lâu dài, nhiều đơn vị cung cấp đã đưa ra thị trường các dòng nồi, chảo không có lớp phủ chống dính.

Tại Việt Nam, thương hiệu Olivo Electronics mới đây đã ra mắt dòng sản phẩm nồi cơm điện lòng inox 304.

Đại diện Olivo Việt Nam cho biết, “Chúng tôi lựa chọn inox 304 cao cấp cho phần lòng nồi cơm điện Olivo RC86 và Olovo RC88. Inox 304 là loại inox an toàn, chống ăn mòn, không bị tác động bởi gia vị và chất tẩy rửa, không bong tróc và không han gỉ, inox 304 được dùng trong y tế, an toàn khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Toàn bộ sản phẩm được trải qua kiểm định nghiêm ngặt. Bên cạnh đó Olivo đang là đơn vị duy nhất tại thị trường Việt Nam có giải pháp chống dính bằng công nghệ cao Natural Air, không cần sử dụng lớp phủ. Nhờ đó, đáp ứng tiêu chí an toàn cho sức khỏe, và tiện lợi khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh nồi bằng những phương pháp quen thuộc tại các gia đình”.

Sản phẩm Nồi cơm điện lòng inox 304 nguyên khối Olivo RC86 và Olivo RC88. Ảnh: Olivo Electronics

Olivo Electronics Việt Nam cũng hé lộ thông tin đang hoàn thiện để đưa ra thị trường những thiết bị nấu ăn mới, hiện đại hơn, tối ưu nhu cầu cho bữa ăn gia đình với tiêu chí an toàn cho sức khỏe luôn được chú trọng.

Lệ Thanh