Ở tuổi 78, già làng A Lào vẫn miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân. Ảnh T.D

Xã Bờ Y với đặc thù là vùng biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thời gian qua, người có uy tín tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình như già làng A Lào, người có uy tín ở thôn Đăk Răng, xã Bờ Y. Mặc dù đã 78 tuổi nhưng ông vẫn cùng người dân và lực lượng chức năng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nhờ thói quen xem thời sự, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, già A Lào diễn giải lại một cách ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với những câu chuyện cụ thể tại địa phương để tuyên truyền, vận động người dân.

Già A Lào chia sẻ: Khi trò chuyện với bà con, mình khéo léo lồng ghép kể về tác hại của ma túy, lấy dẫn chứng các trường hợp vi phạm để vận động người dân phải cảnh giác, tuyệt đối không nghe lời xúi giục, vận chuyển ma túy. Đồng thời, dặn dò người dân khi thấy các đối tượng lạ, nghi ngờ thì phải báo ngay cho lực lượng chức năng. Từ đó, người dân nâng cao cảnh giác và có ý thức giữ thôn làng luôn bình yên.

Mưa dầm thấm lâu

Ở thôn Rờ Kơi, xã biên giới Rờ Kơi, già làng A Ghin (85 tuổi) là một điển hình về gương mẫu đi đầu trong các hoạt động cộng đồng và phát triển kinh tế. Ở tuổi 85, gia tài của già A Ghin là 10ha cao su, 2ha cà phê, 3ha khoai mì (sắn), 2 sào lúa nước cùng 1ha vườn - ao - chuồng. Đó chính là thành quả quá trình miệt mài lao động, nỗ lực tiên phong chuyển đổi giống cây trồng, gương mẫu áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất của già.

Theo già A Ghin, cuộc sống của bà con trước đây vô vàn khó khăn, đói nghèo đeo bám, nhiều hủ tục lạc hậu. Xuất phát từ quyết tâm “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”, già A Ghin chủ động khai hoang đất đai, chăm chỉ trồng trọt để bà con tin tưởng rồi làm theo.

Để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào, hễ có thời gian là già A Ghin đến từng gia đình để trò chuyện, nói một lần chưa hiểu thì nói nhiều lần, “mưa dầm thấm lâu”.

“Cứ bám mãi vào lối canh tác cây lúa, cây mì cũng chỉ đủ no cái bụng. Vì vậy, mình lặn lội xuống Công ty 732 (thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) để học hỏi cách trồng cây cao su, làm giàu trên mảnh đất màu mỡ của quê hương mình. Từ 3ha khoai mì năng suất kém, mình đã đổi sang trồng cao su rồi mở rộng thêm 7ha. Nhiều hộ gia đình học tập theo và đã vươn lên thoát nghèo bền vững”, già A Ghin chia sẻ thêm.

Khi địa phương triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, già A Ghin cùng chính quyền địa phương đi từng ngõ, gõ cửa từng gia đình tuyên truyền, phổ biến những dự án cụ thể phù hợp.

Già A Ghin hiểu mong mỏi của đồng bào ở đây, là có một con đường nội thôn bê tông hóa, thuận tiện đi lại. Được Nhà nước hỗ trợ, già A Ghin không ngần ngại chặt bỏ hàng trăm gốc cà phê để hiến đất làm đường. Sau đó, già tiếp tục vận động người dân hiến đất, chung sức làm đường.

“Với người dân ở thôn, nói được phải làm được, người dân mới tin. Do đó, tôi dặn lòng phải luôn gương mẫu, chuẩn mực từ hành động đến lời nói”, già A Ghin bày tỏ.

Bà Đinh Thị Hú (ngoài cùng bên phải) vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Ảnh N.Đ

Còn tại thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, bà Đinh Thị Hú, là người có uy tín luôn được bà con tin tưởng. Bà Hú là người có công đầu trong việc tuyên truyền, xoá bỏ nạn tảo hôn tại địa phương.

Bà Đinh Thị Hú cho biết: Từ năm 2016 trở về trước, các trường hợp tảo hôn vẫn thường xuyên xảy ra. Trước thực trạng này, ngay khi nhận được thông tin, bà đã cùng với cán sự thôn, hội đoàn thể, khu dân cư tích cực vận động, tuyên truyền, phân tích cho người dân biết hệ lụy của tảo hôn. Qua các cuộc vận động, các trường hợp trên đã nhận thức được quy định của pháp luật nên không tổ chức hỏi, cưới nữa.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 2,1 triệu dân, trong đó, người DTTS chiếm 25% với 43 dân tộc.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải mâu thuẫn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

“Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi sẽ quan tâm, chăm lo cho đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Vì họ đóng vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cảnh giác trước mọi âm mưu, lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Giang nhấn mạnh.