Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Thu đăng tải đoạn clip hậu trường phim "Mùa hè năm ấy" cho thấy cô bị chấn thương trên phim trường vì bất cẩn của bạn trai.
Minh Thu và Tô Dũng ở hậu trường phim "Mùa hè năm ấy":
Ảnh: FBNV
Video: VTV
Để phục vụ cho các góc máy, Minh Thu phải hứng 3 cái tát trời giáng từ đàn chị Vân Dung trong "Mùa hè năm ấy". Nữ nghệ sĩ cũng đưa ra nhận xét về diễn xuất của bạn trai Tô Dũng.
Nhân vật bà Ngọc do Vân Dung đảm nhiệm trong "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên VTV bị chỉ trích.