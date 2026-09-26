Để phục vụ cho các góc máy, Minh Thu phải hứng 3 cái tát trời giáng từ đàn chị Vân Dung trong "Mùa hè năm ấy". Nữ nghệ sĩ cũng đưa ra nhận xét về diễn xuất của bạn trai Tô Dũng.