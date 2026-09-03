Giữa không gian đô thị mới, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi nhắc về dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan.

Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường trung tâm Royal Central Park

Ba không gian, một hành trình hữu nghị

Sự kiện diễn ra đúng Ngày Độc lập của Kyrgyzstan (31/8/1991-31/8/2026), trước thềm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Theo chuyên gia văn hóa và di sản, trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Kyrgyzstan, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến với tư cách lãnh tụ của Việt Nam mà còn gắn với tinh thần độc lập dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng tự do. Vì vậy, việc đặt tượng Bác Hồ tại khu đô thị giữa lòng Bishkek có thể giúp người dân địa phương, kiều bào có thêm cơ hội tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử và văn hóa Việt Nam, qua đó tiếp tục vun đắp sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Cũng trong ngày 31/8, tại ROX Center, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kyrgyzstan. Họ là một phần của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, góp phần kết nối con người và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Cùng thời điểm, tại sân vận động Bishkek Arena, Kyrgyzstan giới thiệu văn hóa và bản sắc du mục với thế giới thông qua Thế vận hội Du mục thế giới (World Nomad Games) lần thứ 6. ROX Group hiện diện tại sự kiện với vai trò nhà tài trợ chính thức.

Ba không gian, ba cách Việt Nam hiện diện tại Bishkek: Một biểu tượng lịch sử trong không gian đô thị; một cộng đồng người Việt đang làm việc và sinh sống tại nước bạn và một doanh nghiệp Việt đồng hành với một sự kiện tôn vinh văn hóa bản địa. Từ lịch sử đến con người, từ cộng đồng đến hợp tác, những điểm chạm ấy tạo nên một diện mạo Việt Nam gần gũi và đa chiều hơn tại Kyrgyzstan.

Từ hiện diện đến kiến tạo

Bước ra một thị trường mới, doanh nghiệp không chỉ bước vào một không gian kinh doanh mà còn bước vào một không gian văn hóa mới. Với ROX Group, hành trình tại Kyrgyzstan không dừng ở việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà hướng tới việc trở thành một phần của không gian phát triển sở tại, cùng tạo ra những giá trị phù hợp với cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Cách tiếp cận ấy bắt đầu từ việc hiểu thị trường, tôn trọng bản sắc địa phương và tìm kiếm những điểm giao giữa năng lực của doanh nghiệp với nhu cầu phát triển của nước sở tại.

Tại Bishkek, ROX Group hiện diện trước hết bằng chính năng lực phát triển và kiến tạo đô thị. Royal Central Park - đại đô thị "All in One" đang dần thành hình trên nền trường đua ngựa lịch sử. Không chỉ tạo thêm một không gian sống mới, nơi đây còn mở ra những điểm chạm với cộng đồng địa phương.

Dịp Quốc khánh Kyrgyzstan năm nay, quảng trường trung tâm khu đô thị liên tục diễn ra các hoạt động hướng tới cộng đồng, từ Lễ hội mùa thu ngày 27/8, các trải nghiệm tiện ích "All in One" đến chương trình nhạc nước mới Royal Water Symphony ngày 31/8 do đạo diễn Việt Tú dàn dựng.

Royal Central Park - đại đô thị do ROX Living Global - thành viên của Tập đoàn ROX hợp tác phát triển tại Bishkek

Trong khi đó, ROX Center là không gian làm việc của người Việt và người Kyrgyzstan, tạo thêm những cơ hội gặp gỡ, kết nối và hợp tác kinh doanh giữa hai cộng đồng. Khi đã hiện diện và gắn bó với đời sống địa phương, doanh nghiệp có thêm cơ hội tạo ra những kết nối vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh.

Tại Kyrgyzstan, ROX lựa chọn đồng hành cùng World Nomad Games lần thứ 6 - sự kiện quốc tế tôn vinh văn hóa và bản sắc du mục của quốc gia Trung Á, với vai trò nhà tài trợ chính thức. Việc đồng hành với một sự kiện mang đậm bản sắc Kyrgyzstan cho thấy cách ROX tìm điểm giao giữa năng lực của doanh nghiệp với những giá trị mà cộng đồng sở tại trân trọng.

Hiện ROX Group cũng đang đề xuất đặt tượng Manas - người anh hùng trong sử thi và là một biểu tượng văn hóa của Kyrgyzstan - vào quảng trường một đô thị tại Hà Nội.

Từ tượng Hồ Chí Minh và giữa lòng Bishkek đến ý tưởng đưa tượng Manas về Hà Nội, những nhịp cầu được kiến tạo đang mở ra một hành trình hai chiều, nơi Việt Nam đến gần hơn với thế giới và thế giới cũng có thêm cơ hội đến gần Việt Nam. Đó có lẽ cũng là cách hành trình vươn xa của Việt Nam được tiếp nối: mang những giá trị Việt đến thế giới và cùng thế giới tạo nên những câu chuyện mới.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)