Nhận lời mời của Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO Plus) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan từ ngày 31/8-1/9.

Ngày 31/8, tại Thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.

Phó Chủ tịch thứ nhất Nội các Kyrgyzstan Daniyar Amangeldiev đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại sân bay quốc tế Manas, Bishkek. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký SCO bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị, đồng thời nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam khi ông còn là Đại sứ Kazakhstan kiêm nhiệm tại Việt Nam.

Đánh giá cao vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev cho biết bản thân rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La. Các mục tiêu và nguyên tắc mà Việt Nam đang hướng tới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của SCO.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev. Ảnh: Đại Việt

Chúc mừng SCO nhân kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định SCO đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và kết nối trong không gian Á - Âu nhằm hóa giải các xung đột, tranh chấp, mang lại hòa bình cho các khu vực trên thế giới.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên. Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới; bảo đảm phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á, kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và các cơ chế hợp tác khu vực khác, góp phần củng cố hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Chia sẻ về các định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong thời gian tới cũng như các mục tiêu hướng tới năm 2045, Phó Chủ tịch nước đề nghị SCO phối hợp tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như trong phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại cuộc tiếp. Ảnh: Đại Việt

Tổng Thư ký SCO chia sẻ SCO hiện không còn đơn thuần là một tổ chức về an ninh như thời gian đầu thành lập mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân…

SCO cũng đang cải tổ sâu rộng nhằm tăng cường vai trò của tổ chức cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa SCO với các nước thành viên và giữa các thành viên SCO với nhau. Ông Nurlan Yermekbayev tin tưởng quan hệ hợp tác SCO - Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả thực chất cho cả hai bên.

Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra vào ngày 1/9 tại thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), đúng dịp tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO. Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký SCO, Tổng Thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu. Hội nghị là dịp để các nước thành viên, quan sát viên và đối tác của SCO trao đổi về những vấn đề khu vực, quốc tế cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Được thành lập năm 2001, SCO đã mở rộng thành một cơ chế hợp tác khu vực có quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh, kinh tế, thương mại, kết nối và giao lưu nhân dân. Trong những năm gần đây, tổ chức tiếp tục tăng cường vai trò trong các vấn đề khu vực và quốc tế, với trọng tâm là củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác và tôn trọng sự đa dạng.