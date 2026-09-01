Theo TTXVN, Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng 99,99%, biển tên và tượng nặng hơn 1 tấn, là bản sao của bức tượng bán thân Bác Hồ của tác giả Trần Văn Lắm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trên bệ tượng có 2 tấm biển ghi tóm tắt tiểu sử của Bác bằng tiếng Việt và tiếng Kyrgyzstan.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Việc khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Bishkek có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu tới người dân Kyrgyzstan về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm một biểu tượng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Royal Central Park được kỳ vọng trở thành một địa chỉ văn hóa và hữu nghị, nơi người dân Kyrgyzstan, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế có thể tìm hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang có những bước phát triển tích cực.

Bộ Ngoại giao cho biết, chiều 31/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov.

Tổng thống Sadyr Japarov nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cũng như những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Kyrgyzstan.

Kyrgyzstan coi trọng quan hệ với Việt Nam - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Sadyr Japarov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan, coi Kyrgyzstan là đối tác quan trọng, tin cậy tại khu vực Trung Á.

Bà đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Kyrgyzstan cũng như với Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Trao đổi về hợp tác kinh tế - đầu tư, Tổng thống Sadyr Japarov đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam tại Kyrgyzstan, đặc biệt là Tập đoàn ROX, đang đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng đô thị; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Kyrgyzstan.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Tổng thống Sadyr Japarov và cơ quan chức năng Kyrgyzstan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, kinh doanh ổn định, hội nhập tốt.

Phó Chủ tịch nước cũng đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của EAEU và cá nhân Chủ tịch thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EAEU. Bà đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi Hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU.

Việt Nam mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày, gạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev. Ảnh: Đại Việt

Chủ tịch EAEU Bakytzhan Sagintayev vui mừng khi kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU tăng trưởng gấp đôi. Ông cho rằng dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên còn rất lớn; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ, lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến việc triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới mô hình phát triển, đề nghị hai bên mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng…