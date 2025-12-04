Mới đây, dư luận Ấn Độ xôn xao trước vụ việc một nữ sinh lớp 6 tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 lần vì đi học muộn. Sự việc xảy ra vào tuần thứ hai tháng 11 tại Sativali, quận Vasai, bang Maharashtra. Nạn nhân, 12 tuổi, đã tử vong tại một bệnh viện ở Mumbai chỉ vài ngày sau khi bị yêu cầu thực hiện hình phạt với chiếc cặp nặng trên lưng.

Mẹ nạn nhân lên án đây là “hình phạt vô nhân đạo” và cho biết cô bé đã than đau dữ dội ở cổ và lưng khi đi học về, không thể đứng dậy. Lãnh đạo ngành giáo dục Pandurang Galange xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong, trong khi một quan chức địa phương tiết lộ cô bé có tiền sử sức khỏe nhưng vẫn bị ép thực hiện hình phạt. Một giáo viên của trường cho biết số lần gập bụng chính xác chưa được xác định và chưa rõ liệu hình phạt có trực tiếp gây ra cái chết hay không.

Không chỉ riêng vụ này, các trường hợp khác gần đây cũng khiến dư luận bàng hoàng. Theo The Times of India ngày 28/11, tại Doiwala, Dehradun, một nữ sinh lớp 10 bị yêu cầu gập bụng 1.000 lần vì mặc sai đồng phục. Em chỉ thực hiện được khoảng 20 lần thì ngất xỉu. Học sinh này đã được sơ cứu và hiện sức khỏe ổn định. Một cán bộ giáo dục địa phương cho biết: “Hình phạt nặng như vậy không bao giờ được khuyến khích”. Giám đốc Sở Giáo dục bang khẳng định sẽ có biện pháp xử lý sau khi có kết quả điều tra.

Nữ sinh bị phạt quỳ tại trường ở Ấn Độ. Ảnh: Daily Indian

Trong một vụ khác, hồi cuối tháng 7/2025, tại Kasturba Gandhi Girls School, Patamda, bốn nữ sinh lớp 12 bị phạt 200 lần gập bụng vì đến trường muộn 5 phút. Các em ngất xỉu, nôn mửa và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện MGM, Jamshedpur. Trong số đó, một số học sinh còn đang nhịn ăn theo nghi lễ tôn giáo, khiến tình trạng sức khỏe thêm nghiêm trọng.

Tháng 9/2025, tại DPS Public School, Pratapgarh, Surguja, bé gái lớp 2 Samridhi Gupta, bị cô giáo đánh và ép gập bụng 100 lần vì đi vệ sinh mà không xin phép. Hậu quả, bé không thể đứng hay đi lại, cơ chân bị tổn thương và phải điều trị tại bệnh viện. Ban giáo dục Sitapur đã lập đội điều tra và cho biết sẽ xử lý cô giáo nếu xác định có lỗi.

Không chỉ tại trường học, trừng phạt thân thể cũng là hình phạt không hiếm trong các gia đình Ấn Độ. Nhiều nghiên cứu độc lập gần đây cho thấy tình trạng trừng phạt thân thể đối với trẻ em vẫn rất phổ biến:

Một khảo sát toàn quốc cho thấy khoảng 77,5% phụ huynh thừa nhận đã dùng biện pháp trừng phạt thân thể để dạy con. Các khảo sát của Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ em cũng chỉ ra rằng hơn 2/3 trẻ em từng bị bạo lực thể chất hoặc lời nói ngay tại gia đình.

Đáng chú ý, hình thức trừng phạt này xuất hiện ở mọi tầng lớp kinh tế - xã hội, từ nông thôn đến thành thị, từ gia đình có học vấn đến ít học. Xu hướng này không chỉ phản ánh áp lực của cha mẹ mà còn thể hiện quan niệm văn hóa lâu đời, coi sự vâng lời quan trọng hơn an toàn cảm xúc và xem việc chất vấn cha mẹ là thiếu tôn trọng.

Hệ quả và cảnh báo từ những hình phạt thân thể

Hậu quả của những hình phạt này đã khiến tranh luận về kỷ luật thân thể trong trường học nóng lên, nhất là khi hành vi này đã bị cấm theo Luật Giáo dục Phổ cập (RTE) của Ấn Độ. Các bác sĩ nhi khoa cảnh báo, những bài tập thể lực nặng, bất ngờ với trẻ không quen vận động, có thể gây tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) - phá hủy cơ nghiêm trọng, dẫn đến loạn nhịp tim và tử vong.

Dù đã bị cấm, trừng phạt thân thể học sinh vẫn tồn tại ở nhiều trường học tại Ấn Độ. Ảnh: Indiatoday

Bác sĩ nhi khoa Ankita Bhagat cảnh báo trẻ bị bắt tập thể lực đột ngột có thể mệt lả, mất nước, tổn hại thận và giảm oxy máu. Bà dẫn chứng một bé gái hoảng loạn, khó ngủ sau khi bị la mắng tại trung tâm học thêm, và một nam sinh mất nước nghiêm trọng khi bị phạt chạy quanh sân.

Bác sĩ Amarinder Oberoi cảnh báo, những hình phạt không phù hợp còn có thể gây vi chấn thương cơ xương, bong gân, tổn thương sụn tăng trưởng, đặc biệt với trẻ có bệnh nền tim mạch. “Cảm giác đau và kiệt sức khiến trẻ sợ hãi, ảnh hưởng nhận thức về vận động và sức khỏe”, ông nói.

Về mặt tâm lý, các nghiên cứu cho thấy trừng phạt thân thể có thể khiến trẻ dễ trở nên hung hăng, lo âu và trầm cảm; làm suy giảm lòng tin và khả năng giao tiếp giữa trẻ với đối tượng gây bạo lực, dù là cha mẹ hay thầy cô. Cách phạt này cũng có thể khiến trẻ dần bình thường hóa bạo lực, coi đó như một công cụ kiểm soát, dễ tiếp diễn trong các mối quan hệ sau này.

Ủy ban Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc và các chuyên gia sức khỏe tâm thần toàn cầu đều lên án mọi hình thức trừng phạt thân thể, kêu gọi áp dụng các phương pháp kỷ luật tích cực, không bạo lực.

Ông Ramakanta Mohapatra, giáo viên nghỉ hưu tại Ấn Độ, nhận định: “Phạt học sinh từng là chuyện phổ biến, nhưng hậu quả thường bị xem nhẹ. Luật RTE đã nhấn mạnh hình phạt kiểu như vậy không cần thiết. Thay vào đó, thầy cô nên là người truyền cảm hứng và tạo động lực tích cực. Khi trẻ được tham gia các hoạt động phù hợp với thế mạnh, được tôn trọng và khích lệ, ngay cả những em khó bảo cũng sẽ tiến bộ”.