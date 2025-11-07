Chiều 7/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc nam sinh lớp 9B Trường THCS Minh Lạc bị học sinh lớp 11 đánh vào đầu, dẫn đến tử vong.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Lạc, trước đó, vào khoảng 11h25, ngày 24/9, sau giờ tan học, giữa các em N.K.M. (học lớp 9B), T.Q.H. (lớp 9D) và V.Q.A. (lớp 9B) cùng học Trường THCS Minh Lạc xảy ra xô xát, đánh nhau với em L.V.P. (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Trường THCS Minh Lạc, nơi em N.K.M. theo học. Ảnh: CTV

Hậu quả, em N.K.M. bị nam sinh L.V.P đánh vào đầu gây chấn thương sọ não.

Sau mổ cấp cứu, em M. tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 8/10. Từ ngày 9/10, do sốt cao, em được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Đến ngày 30/10, em M. đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể em về quê tổ chức tang lễ, an táng vào ngày 31/10.

Ngay sau sự việc, lãnh đạo Trường THCS Minh Lạc đã báo cáo Công an xã, UBND xã Cẩm Lạc. Công an xã Cẩm Lạc đã triệu tập những học sinh liên quan đến làm việc, điều tra làm rõ.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc thông tin, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra trước đó giữa em N.K.M. và em L.V.P. Khi xảy ra sự việc, UBND xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Trường THCS Minh Lạc hỗ trợ 17 triệu đồng để gia đình lo chi phí chữa trị cho cháu M. Tuy nhiên, do bị thương nặng, cháu không qua khỏi.

"Em M. tử vong cách đây khoảng 1 tuần. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên hai nam sinh hẹn nhau ra bờ sông để giải quyết và được người dân phát hiện và ngăn cản. Sau đó, trên đường em L.K.M. trở về nhà thì bị L.V.P. đuổi theo đánh vào đầu dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó", lãnh đạo xã Cẩm Lạc nói.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.