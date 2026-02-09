Lời tòa soạn Trong lịch sử quân sự thế giới, đã có rất nhiều lần các loài động vật như chó, mèo, rắn,... được con người sử dụng trong chiến trận và mang lại những kết quả vô cùng bất ngờ.

Theo trang Ancient Origins, các nhà khoa học Italia vào năm 2016 đã phát hiện ra loài rắn hổ cát Eryx jaculus ở tỉnh Agrigento, đảo Sicily. Đây là sinh vật được cho đã biến mất gần một thế kỷ, đồng thời được người Hy Lạp cổ đại sử dụng như một loại vũ khí sinh học.

Các tài liệu lịch sử cho biết, đảo Sicily là khu vực bị quân Hy Lạp chiếm đóng vào năm 800 trước Công nguyên và họ đã mang theo loài rắn này tới đây. Tại khu vực thường diễn ra các trận thủy chiến cổ đại, rất nhiều mẫu vật về rắn hổ cát đã được tìm thấy.

Rắn hổ cát được người Hy Lạp cổ đại dùng làm vũ khí. Ảnh: Wikipedia

Trên thực tế, cách sử dụng rắn làm vũ khí của người Hy Lạp vô cùng đơn giản. Họ sẽ ném trực tiếp những con rắn hổ cát sang tàu thuyền của đối phương để làm giảm nhuệ khí, gây ra tâm lý sợ hãi. Những con rắn hổ cát làm vũ khí thường được loại bỏ nọc độc để không gây ra nguy hiểm cho quân ta, nhưng với kích thước trung bình từ 30 - 60cm, chúng vẫn là một đòn giáng mạnh vào tâm lý của kẻ thù.

Một vị tướng nổi tiếng khác cũng từng sử dụng rắn làm vũ khí là Hannibal xứ Carthage, người đã làm cả đế chế La Mã khiếp sợ. Theo các tài liệu lịch sử, Hannibal từng sử dụng "bom rắn" sau khi ông kết thúc cuộc chiến Punic với La Mã và đang tiến hành một cuộc chiến khác với Vua Eumenes II của đế quốc Pergamon.

Một tác phẩm điêu khắc mô phỏng "bom rắn" của Hannibal. Ảnh: Historyskills

Đó là một trận thủy chiến mà hạm đội của Hannibal bị đối thủ áp đảo về quân số và bị lực lượng của Vua Eumenes II bao vây. Trong tình thế bị áp sát, Hannibal đã nghĩ ra một phương án vô cùng đặc biệt khi chuẩn bị sẵn rất nhiều chiếc bình gốm chứa đầy rắn bên trong. Khi hai bên giao chiến, thuyền của Hannibal đã bỏ qua các thuyền khác của đối phương và chỉ tập trung tìm kiếm thuyền của Eumenes.

Khi tiến vào khoảng cách phù hợp, Hannibal ra lệnh ném hàng loạt "bom rắn" lên thuyền chỉ huy, khiến Eumenes hoảng sợ và bỏ chạy. Những chiến thuyền còn lại của quân Pergamon ngay lập tức rơi vào cảnh "rắn mất đầu", giúp cho quân của Hannibal dễ dàng đánh bại đối thủ.