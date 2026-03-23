Sự cố với ô tô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những lỗi nhỏ như lốp non hơi đến tình trạng xe không thể khởi động. Tuy nhiên, không phải vấn đề nào cũng cần đưa xe vào gara. Với một số kiến thức cơ bản, tài xế có thể tự xử lý nhiều lỗi phổ biến, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động hơn trong quá trình sử dụng xe.

Lốp xe non hơi hoặc bị xịt

Đây là một trong những sự cố phổ biến nhất. Người dùng có thể nhận biết khi lốp bị xẹp hoặc đèn cảnh báo áp suất lốp trên bảng đồng hồ bật sáng.

Cách xử lý khá đơn giản: sử dụng đồng hồ đo áp suất để kiểm tra, sau đó bơm thêm hơi. Nếu lốp bị xịt hoàn toàn, có thể thay bằng lốp dự phòng bằng cách nới lỏng ốc bánh xe, dùng kích nâng xe rồi thay lốp.

Ắc quy hết điện

Khi xe không thể khởi động, phát ra tiếng “tạch tạch” hoặc đèn yếu, nhiều khả năng ắc quy đã yếu hoặc hết điện.

Người dùng có thể dùng dây câu bình hoặc bộ kích điện cầm tay. Kết nối cực dương với cực dương, cực âm với cực âm (hoặc nối vào phần kim loại của xe), sau đó khởi động xe hỗ trợ trước rồi đến xe của mình. Sau khi nổ máy, nên để xe chạy vài phút để sạc lại ắc quy.

Nếu tình trạng lặp lại, cần kiểm tra đầu cực có bị ăn mòn hay không. Việc vệ sinh bằng bàn chải kim loại và dung dịch đơn giản có thể cải thiện đáng kể. Trường hợp ắc quy đã cũ, việc thay mới cũng khá nhanh, thường chỉ mất khoảng 10-15 phút.

Đèn chiếu sáng bị cháy

Đèn pha hoặc đèn hậu bị cháy là lỗi dễ gặp nhưng cũng dễ khắc phục. Người dùng chỉ cần kiểm tra loại bóng phù hợp theo hướng dẫn sử dụng, sau đó mở nắp cụm đèn, tháo bóng cũ và lắp bóng mới.

Lưu ý nên đeo găng tay khi lắp để tránh dầu từ tay làm giảm tuổi thọ bóng đèn. Sau khi thay, cần kiểm tra lại để đảm bảo hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường.

Cần gạt mưa hoạt động kém

Khi cần gạt để lại vệt nước hoặc phát ra tiếng kêu, đó là dấu hiệu lưỡi gạt đã mòn. Việc thay mới khá đơn giản: kéo cần gạt ra khỏi kính, bấm chốt giữ và tháo lưỡi cũ, sau đó lắp lưỡi mới vào đúng vị trí.

Đồng thời, nên kiểm tra và bổ sung nước rửa kính nếu thiếu để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng khi trời mưa.

Bổ sung các loại dung dịch

Việc kiểm tra và châm thêm các dung dịch trên xe là thao tác cơ bản nhưng rất quan trọng. Theo các chuyên gia, đối với dầu động cơ, bạn có thể kiểm tra bằng que thăm, bổ sung nếu thấp. Nước làm mát, cần đảm bảo ở mức tiêu chuẩn khi động cơ nguội. Dầu phanh cũng nên duy trì ở mức an toàn để đảm bảo hiệu quả phanh. Với nước rửa kính, nhất thiết phải bổ sung khi gần cạn...

Những thao tác này chỉ mất vài phút nhưng giúp ngăn ngừa nhiều hư hỏng tốn kém.

Thay lọc gió động cơ

Lọc gió bẩn có thể làm giảm hiệu suất và tăng tiêu hao nhiên liệu. Người dùng có thể tự thay bằng cách mở hộp lọc gió trong khoang động cơ, lấy lọc cũ ra và lắp lọc mới vào.

Việc thay định kỳ giúp động cơ hoạt động ổn định và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Phanh phát ra tiếng kêu

Tiếng kêu ở phanh không phải lúc nào cũng nghiêm trọng. Bụi bẩn hoặc lớp gỉ nhẹ có thể là nguyên nhân. Người dùng có thể sử dụng dung dịch vệ sinh phanh để làm sạch đĩa và má phanh.

Nếu tiếng kêu kéo dài, có thể má phanh đã mòn và cần thay thế. Dù có thể tự thực hiện, nhưng nếu không chắc chắn, người dùng nên đưa xe đến cơ sở chuyên môn để kiểm tra.

Chủ động bảo dưỡng giúp giảm chi phí sửa chữa

Việc tự xử lý các lỗi cơ bản giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tránh những hư hỏng lớn về sau. Quan trọng hơn, thói quen kiểm tra định kỳ và xử lý sớm các vấn đề nhỏ sẽ giúp xe vận hành ổn định, an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

Chỉ với một chút thời gian và sự chủ động, người dùng hoàn toàn có thể tự chăm sóc chiếc xe của mình một cách hiệu quả.

