Tôi đang sử dụng một chiếc SUV 7 chỗ ngồi đời 2019. Mấy hôm nay, tôi thấy không yên tâm với bộ lốp theo xe đã hơn 6 năm khi gai mòn rõ, đi trời mưa cảm giác bám đường kém hẳn, có chiếc đã vá 2-3 lần. Nghĩ bụng phải thay sớm cho an toàn, tôi lên mạng tìm hiểu thì lại rơi vào một "ma trận" lựa chọn.

Lốp xe là bộ phận quan trọng, cần được kiểm tra và chăm sóc thường xuyên.

Điều khiến tôi phân vân nhất là những lời rao bán lốp "thanh lý chạy lướt" trên mạng. Người bán giới thiệu lốp còn mới tới 99%, date sản xuất gần, cam kết chưa vá lần nào. Giá thì thật sự hấp dẫn, chỉ khoảng 1,3-1,5 triệu đồng mỗi chiếc, trong khi nếu thay lốp mới chính hãng thì phải hơn 3 triệu. Tính ra, thay cả 4 lốp có thể tiết kiệm được tới 6-7 triệu đồng, con số không hề nhỏ.

Nhưng càng đọc, tôi lại càng thấy lấn cấn. “Chạy lướt” thực chất là lốp từ đâu ra? Là xe mới tháo ra để nâng cấp, hay lốp đã qua sử dụng một thời gian rồi được "mông má" lại? Và quan trọng hơn, liệu chất lượng có thực sự đáng tin như lời quảng cáo?

Lốp xe là thứ tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, liên quan đến an toàn của cả gia đình, nên chỉ cần một chút rủi ro thôi cũng đủ khiến tôi phải cân nhắc lại. Tiết kiệm vài triệu thì ai cũng muốn, nhưng đổi lại là sự an tâm hay những nguy cơ tiềm ẩn.

Vì vậy, tôi rất mong được nghe chia sẻ từ những người có chuyên môn và từng dùng loại lốp này trước khi ra quyết định. Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Đức (Tây Mỗ, Hà Nội)

