Đức từ lâu được xem là cái nôi của nhiều thương hiệu ô tô Đức danh tiếng như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche hay Volkswagen. Bên cạnh những mẫu xe đã trở thành biểu tượng, các nhà thiết kế và kỹ sư nước này cũng nhiều lần tạo ra những chiếc xe có kiểu dáng khác lạ, thậm chí đi ngược xu hướng đương thời.

Không ít trong số đó trở thành dấu mốc của ngành công nghiệp ô tô, trong khi số khác chỉ tồn tại với số lượng rất hạn chế nhưng vẫn để lại dấu ấn.

Volkswagen Beetle

Ra đời năm 1938, Volkswagen Beetle là một trong những mẫu xe có thiết kế dễ nhận biết nhất lịch sử. Dù nhiều người gắn thiết kế này với Ferdinand Porsche, ý tưởng ban đầu được cho là xuất phát từ kỹ sư Bela Barenyi trước đó nhiều năm. Ông cũng là người đặt nền móng cho khái niệm vùng hấp thụ xung lực và khoang hành khách an toàn trên ô tô hiện đại.

Volkswagen Beetle

Theo yêu cầu của Adolf Hitler, Porsche phát triển một mẫu "Volkswagen" (Xe của Nhân dân) có khả năng chở hai người lớn cùng ba trẻ em, đạt tốc độ khoảng 97 km/h nhưng có giá bán tương đương một chiếc xe máy. Thiết kế bo tròn lấy cảm hứng từ côn trùng giúp Beetle trở thành biểu tượng toàn cầu và được duy trì sản xuất tới năm 2003.

Kleinschnittger F125, chiếc xe làm từ vật liệu tái chế

Sau Thế chiến II, nhà phát minh Paul Kleinschnittger tận dụng kim loại phế liệu, bánh xe đạp và linh kiện máy bay cũ để chế tạo nguyên mẫu ô tô cỡ nhỏ. Đến khi bước vào sản xuất đầu những năm 1950, thân xe bằng nhôm còn được chế tạo từ những chiếc nồi quân đội dư thừa nhằm tiết kiệm chi phí.

Kleinschnittger F125.

F125 là minh chứng cho giai đoạn ngành công nghiệp ô tô Đức phục hồi sau chiến tranh bằng những giải pháp đơn giản nhưng sáng tạo.

Hoffman, xe ba bánh không cần bằng lái

Năm 1951, Michael Hoffman tự chế tạo một mẫu xe ba bánh với mục tiêu giảm chi phí sử dụng. Nhờ động cơ nhỏ và cấu hình ba bánh, chiếc xe được miễn nhiều loại thuế và người lái không cần giấy phép.

Michael Hoffman.

Tuy nhiên, thiết kế cồng kềnh với hệ thống lái phức tạp và khoang nội thất chật hẹp khiến dự án không thành công. Chỉ duy nhất một chiếc được chế tạo và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng ô tô Lane (Mỹ).

Mercedes-Benz 300 SL, cánh cửa "chim hải âu" đi vào lịch sử

Ra mắt năm 1954, Mercedes-Benz 300 SL là một trong những mẫu xe thể thao nổi tiếng nhất của Đức. Thiết kế cửa mở cánh chim (Gullwing) xuất phát từ cấu trúc khung ống do kỹ sư Rudolf Uhlenhaut phát triển cho xe đua W194.

Mercedes-Benz 300 SL.

Chính bộ khung đặc biệt này buộc Mercedes phải sử dụng kiểu cửa mở hướng lên trên, vô tình tạo nên một trong những thiết kế mang tính biểu tượng nhất lịch sử ô tô. 300 SL sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho Mercedes-Benz SLS AMG và nhiều mẫu xe hiệu suất cao khác.

Goggomobil TS Coupe, chiếc coupe "tí hon"

Năm 1957, hãng Goggomobil giới thiệu TS Coupe với kích thước rất nhỏ so với tiêu chuẩn ô tô thời bấy giờ. Nhà sáng lập Hans Glas vốn xuất thân từ lĩnh vực máy móc nông nghiệp trước khi chuyển sang sản xuất ô tô.

Goggomobil TS Coupe.

Nhờ chi phí vận hành thấp và thiết kế nhỏ gọn, TS Coupe đạt doanh số khả quan, giúp Goggomobil tồn tại cho tới khi được BMW mua lại năm 1966.

Volkswagen Type 181

Ban đầu được phát triển cho quân đội Tây Đức, Volkswagen Type 181 sử dụng nhiều linh kiện từ các mẫu Volkswagen khác nhằm giảm chi phí sản xuất.

Volkswagen Type 181.

Phiên bản dân dụng sau đó được bán ra với nhiều màu sắc nổi bật. Kiểu dáng vuông vức, đơn giản khiến mẫu xe này được đặt biệt danh "Thing" và trở thành một trong những mẫu Volkswagen khác lạ nhất từng được sản xuất.

Bán tải BMW M3

Ít ai biết rằng năm 1986, bộ phận BMW M từng chế tạo một chiếc E30 M3 bán tải để phục vụ việc vận chuyển linh kiện trong khuôn viên nhà máy.

Bán tải BMW M3.

Chiếc xe được phát triển từ bản mui trần 3 Series, sau đó lắp động cơ S14 công suất 192 mã lực của M3. Dù chưa bao giờ được thương mại hóa, mẫu xe vẫn hoạt động suốt 26 năm trước khi "nghỉ hưu" vào năm 2012 và trở thành một trong những dự án thú vị nhất của BMW.

Isdera Spyder 036i

Isdera Spyder 036i xuất hiện năm 1987 với số lượng chỉ 14 chiếc. Người đứng sau dự án là Eberhard Schulz, cựu kỹ sư Porsche, từng phát triển mẫu concept CW311 lấy cảm hứng từ Mercedes-Benz 300 SL.

Isdera Spyder 036i

Sau khi ý tưởng không được Mercedes chấp nhận, Schulz thành lập Isdera và tiếp tục hiện thực hóa dự án dưới dạng xe mui trần mang tên Spyder 036i.

Wiesmann MF30

Hai anh em Martin và Friedhelm Wiesmann thành lập hãng xe riêng sau Triển lãm ô tô Essen năm 1985 với mục tiêu tạo ra xe thể thao mang phong cách cổ điển Anh nhưng sử dụng công nghệ Đức.

Wiesmann MF30.

Thành quả đầu tiên là Wiesmann MF30 ra mắt năm 1993 với kiểu dáng bo tròn đặc trưng và logo hình tắc kè. Dòng xe này sau đó phát triển thành MF3, MF4 và MF5 trước khi hãng chuyển hướng sang xe thể thao thuần điện.

Audi Rosemeyer

Trình làng năm 2000, Audi Rosemeyer là mẫu concept tri ân những chiếc xe đua Auto Union "Silver Arrow" của thập niên 1930.

Audi Rosemeyer.

Điểm đáng chú ý nằm ở thiết kế khí động học cùng ý tưởng sử dụng động cơ W16 - nền tảng sau này được phát triển trên siêu xe Bugatti Veyron. Đây cũng là một trong những concept táo bạo nhất từng được Audi giới thiệu.

Isdera Autobahnkurier 116i

Ra mắt năm 2006, Autobahnkurier 116i là dự án đặc biệt của Eberhard Schulz với cảm hứng từ Bugatti Royale và Mercedes 540K Autobahn Kurier.

Isdera Autobahnkurier 116i.

Mẫu xe sở hữu phần đầu kéo dài như xe sang thập niên 1930 nhưng sử dụng khung gầm Mercedes-Benz S-Class W126 hiện đại hơn. Đặc biệt, xe được trang bị hai động cơ Mercedes hoạt động đồng thời, tạo tổng dung tích 10 lít và công suất khoảng 600 mã lực.