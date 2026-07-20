Trong vài năm trở lại đây, thú chơi xe cổ tại Việt Nam đang có sự thay đổi đáng chú ý. Nếu trước đây nhiều người ưu tiên "độ" để tăng sức mạnh, thay đổi ngoại hình hay bổ sung tiện nghi, thì nay xu hướng dọn xe về zin ngày càng được giới sưu tầm đánh giá cao.

Với những dòng xe địa hình huyền thoại như Toyota Land Cruiser Series 70, việc giữ nguyên bản từ con ốc, hệ thống gầm, đèn, nội thất đến nước sơn được xem là tiêu chí quan trọng để giữ giá trị chiếc xe. Điều này cũng khiến quá trình phục dựng trở nên tốn thời gian, công sức và đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn rất nhiều so với việc nâng cấp theo sở thích.

Một trong những người theo đuổi cách chơi này là Nguyễn Bảo (Bảo Nguyễn), SN 1996 ở Tây Ninh. Anh đã đầu tư phục dựng một chiếc Toyota Land Cruiser HZJ78 Troopy sản xuất năm 2007 với triết lý quen thuộc: không độ chế, chỉ đưa xe trở về đúng nguyên bản của Toyota hay còn gọi là "dọn về zin".

Không phải dân kỹ thuật vẫn tự dọn xe về zin

Không xuất thân từ ngành kỹ thuật hay sửa chữa ô tô, Bảo Nguyễn cho biết, anh hiện hiện làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước. Thế nhưng ngoài giờ làm, anh lại dành phần lớn thời gian cho niềm đam mê phục dựng những chiếc Toyota Land Cruiser đời cũ.

Với anh, Series 70 sở hữu sức hút rất riêng nhờ thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và bền bỉ. "Nhìn nó mạnh mẽ nhưng không quá đắt để sở hữu như các mẫu xe địa hình châu Âu. Điều khiến tôi thích nhất là động cơ cơ khí rất đơn giản, phụ tùng vẫn đặt được chính hãng với giá hợp lý, chi phí bảo dưỡng thấp và có thể sử dụng hàng chục năm nếu chăm sóc đúng cách", Bảo Nguyễn nói. Theo anh, chính sự bền bỉ ấy khiến việc dọn xe về zin trở nên đáng giá hơn là chạy theo những bản độ cầu kỳ.

Toyota Land Cruiser HZJ78 Troopy sản xuất năm 2007 được chủ xe ở Tây Ninh đầu tư "dọn về zin".

Được biết, "dọn zin" chiếc Toyota Land Cruiser HZJ78 Troopy đời 2007 chỉ là một trong những dự án anh theo đuổi và hiện vừa mới hoàn thành.

Toyota Land Cruiser HZJ78 Troopy đời 2007 một trong những phiên bản cuối cùng của dòng Land Cruiser Series 70 trước khi thế hệ này được nâng cấp. Nếu LC75 được sản xuất từ năm 1985-1999 thì HZJ78 là phiên bản kế nhiệm, sản xuất từ năm 1999 đến 2007. So với đời cũ, xe được cải tiến đáng kể khi chuyển hệ thống treo trước từ nhíp lá sang lò xo cuộn, giúp khả năng vận hành êm ái hơn nhưng vẫn giữ được kết cấu hai cầu cứng đặc trưng.

Chiếc xe chỉ mất khoảng 1,5 tháng để hoàn thành quá trình dọn về zin do kết cấu đơn giản.

Bảo Nguyễn cho biết chiếc xe chỉ mất khoảng 1,5 tháng để hoàn thành quá trình dọn về zin do kết cấu đơn giản hơn một số xe khác anh từng phục dựng.

"Land Cruiser 78 chỉ có khoảng một nửa số chi tiết so với Land 80 nên số lượng phụ tùng phải thay cũng ít hơn. Vì vậy thời gian phục dựng nhanh hơn đáng kể", anh chia sẻ.

Khác với nhiều bản phục chế chỉ tập trung vào ngoại hình, chiếc Troopy được xử lý gần như toàn diện từ hệ thống gầm đến khoang động cơ. Toàn bộ phuộc, cao su chân máy, cao su hộp số, cao su gầm, cao su thùng xe, giảm chấn lái đều được thay mới. Chủ xe cũng thay bố phanh, toàn bộ hệ thống đèn chính hãng trước sau, vệ sinh và thay thế các chi tiết đã lão hóa trong khoang động cơ.

Chiếc Troopy được xử lý gần như toàn diện từ hệ thống gầm đến khoang động cơ.

Đặc biệt, phần gầm xe được làm sạch bằng công nghệ bắn đá khô (Dry Ice Blasting) - phương pháp sử dụng hạt CO₂ rắn ở nhiệt độ khoảng -78,5 độ C phun bằng khí nén áp suất cao để loại bỏ dầu mỡ, bùn đất và cặn bẩn.

Theo Bảo Nguyễn, ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là không dùng hóa chất, không làm mòn bề mặt và vẫn giữ nguyên lớp sơn gốc của xe.

Sau đó, kính xe được đánh bóng, dán phim cách nhiệt mới, đồng thời nhiều chi tiết nhựa lão hóa cũng được thay thế bằng phụ tùng chính hãng.

"Từng con ốc, long đền nhỏ nếu xuống cấp đều được thay mới. Quan điểm của tôi là không chế cháo hay thay bằng phụ kiện ngoài. Mọi thứ đều đúng như Toyota đã thiết kế", chủ xe nói.

Chi 200 triệu để giữ nguyên giá trị chiếc xe

Theo chia sẻ của Bảo Nguyễn, việc phục dựng chiếc HZJ78 Troopy có phần thuận lợi bởi Toyota vẫn còn cung cấp gần như đầy đủ phụ tùng chính hãng cho dòng xe này. Nhiều linh kiện cũng có thể dùng chung với Land Cruiser Series 70 hoặc Series 80 nên việc tìm kiếm không quá khó.

Đáng chú ý, chi phí phụ tùng của dòng xe này cũng thấp hơn nhiều mẫu SUV địa hình châu Âu.

Tổng chi phí để đưa chiếc xe về tình trạng hiện tại vào khoảng 200 triệu đồng, bao gồm thay mới toàn bộ dung dịch, hệ thống cao su gầm và thùng xe, phuộc, giảm chấn lái, mâm lốp, bắn đá khô, dán phim cách nhiệt và thay các chi tiết nhựa đã xuống cấp.

Điểm đặc biệt của HZJ78 Troopy là kích thước đồ sộ. So với những mẫu MPV phổ biến như Toyota Innova hay mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, chiếc xe dài, cao và bề thế hơn đáng kể.

HZJ78 Troopy là kích thước đồ sộ.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ diesel 1HZ dung tích 4.2L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động hai cầu gài nhanh.

Đây là một trong những động cơ nổi tiếng nhất của Toyota về độ bền. Theo chủ xe, nếu được bảo dưỡng đúng cách, máy 1HZ hoàn toàn có thể hoạt động tới khoảng 1 triệu km mà không cần đại tu lớn.

Một trong những trang bị hiếm gặp trên mẫu xe này là hai bình nhiên liệu độc lập, mỗi bình dung tích 90 lít, tổng cộng 180 lít.

Hai bình có hai nắp châm nhiên liệu riêng, hai cảm biến mức nhiên liệu riêng và người lái có thể lựa chọn sử dụng từng bình thông qua nút bấm trên táp-lô. Thậm chí, mỗi bình có thể chứa một loại nhiên liệu khác nhau nếu cần.

Động cơ xe được giữ nguyên bản.

Với mức tiêu hao khoảng 7-8 lít/100 km, khi đổ đầy cả hai bình, chiếc Troopy có thể di chuyển hơn 2.000 km trước khi phải tiếp nhiên liệu.

Ngoài ra, xe còn được trang bị sẵn ống thở (snorkel) và cản nhôm TJM ngay từ khi xuất xưởng chứ không phải phụ kiện lắp thêm như nhiều người vẫn nghĩ. Kết hợp với kết cấu hai cầu cứng, khoảng sáng gầm lớn và hệ dẫn động bốn bánh, chiếc xe có thể vượt nhiều dạng địa hình khó, kể cả lội nước sâu trên 1 m.

Theo Bảo Nguyễn, chính sự bền bỉ, kết cấu cơ khí đơn giản, phụ tùng dễ kiếm và chi phí bảo dưỡng hợp lý là lý do khiến Land Cruiser Series 70 vẫn được nhiều người chơi săn đón.

"Đây không phải mẫu xe hào nhoáng như những chiếc SUV địa hình châu Âu, nhưng lại là chiếc xe có thể đồng hành rất lâu. Tôi thích cảm giác đưa một chiếc xe cũ trở về đúng những gì nó vốn có hơn là biến nó thành một chiếc xe khác", anh chia sẻ.

Nguồn ảnh: Bảo Nguyễn

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