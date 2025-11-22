Quy định trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 phải sử dụng ghế trẻ em khi ngồi trên ô tô sẽ chính thức được áp dụng từ 1/1/2026. Phần lớn các mẫu xe hiện nay đều có thể lắp một hoặc hai ghế trẻ em ở hàng ghế sau mà không gặp trở ngại, nhưng chuyện sẽ phức tạp hơn khi gia đình có ba trẻ cùng cần ghế chuyên dụng. Nếu ghế không được cố định đúng cách, nguy cơ mất an toàn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau đây là một số mẫu xe gia đình có hàng ghế thứ 2 đủ rộng để lắp cùng lúc 3 ghế an toàn cho trẻ em.

KIA Carnival

Chiếc xe MPV này sở hữu một số tùy chọn chỗ ngồi đa năng nhất trong số các xe cùng phân khúc. Không gian hàng ghế thứ 2 hỗ trợ hệ thống LATCH (điểm bắt ghế trẻ em) cho cả 2 vị trí ghế, có thể giúp phụ huynh lắp cùng lúc 2 ghế an toàn chuyên dụng. Không gian rộng rãi, cửa trượt thuận tiện khi lắp ghế và ra vào.

Không gian nội thất xe KIA Carnival.

Chưa kể, hàng ghế thứ ba dạng ghế băng, giúp hành khách dàng tiếp cận và lắp thêm ghế an toàn. KIA Carnival đạt điểm cao trong các bài kiểm tra va chạm và được trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn.

Ford Explorer

Chiếc SUV cỡ lớn này là một chiếc xe vững chắc nhờ động cơ mạnh mẽ, khoang hành lý rộng rãi và chỗ ngồi rộng rãi. Ford Explorer được trang bị bảy ghế ngồi.

Không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi của Ford Explorer 2025.

Không gian rộng thoáng của hàng ghế thứ hai cho phép bạn lắp đặt 3 ghế an toàn cho trẻ em, đây là một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình có nhiều con nhỏ.

Hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến/lùi linh hoạt, giúp dễ dàng điều chỉnh không gian cho hành khách. Hàng ghế thứ ba có thể gập điện hoàn toàn chỉ bằng một nút bấm. Các chốt nối dễ dàng tìm thấy ở cả trên và dưới xe.

Ford F-150

Ghế ngồi hàng ghế thứ 2 của xe Ford F-150 khá rộng, phù hợp với người lái cần chở nhiều hành khách. Hàng ghế thứ hai được trang bị hai bộ móc ghế trẻ em (ISOFIX) dạng lộ ngoài và ba điểm neo ghế phía trên (top tether).

Các chuyên gia thử nghiệm nhận xét rằng cách bố trí này hơi khó sử dụng lúc ban đầu, nhưng khi đã quen, việc lắp bất kỳ loại ghế an toàn trẻ em nào cũng trở nên khá dễ dàng.

Volvo XC90

Theo Vanarama, XC90 là một trong những “people-carrier” ba hàng ghế rất linh hoạt, hàng hai có ba ghế rời (three individual seats) và có không gian đủ lớn để lắp 3 ghế con.

Cận cảnh hàng ghế thứ 2 của Volvo XC90 có thể lắp được cùng lúc 3 ghế an toàn cho trẻ em.

Mẫu xe có độ an toàn cao, nhiều điểm cố định ghế trẻ em, phù hợp gia đình cần cả chỗ chở người lớn lẫn trẻ nhỏ.