Khoản 3, Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em". Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em (Mục 1.3 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT).

Việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, áp dụng đối với mọi loại ô tô chở người, không loại trừ xe nào.

Thiết bị an toàn cho trẻ em có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng. Ảnh: Ngô Minh

Cục CSGT: Ghế trẻ em giúp bảo vệ trẻ, hạn chế chấn thương

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, quy định này xuất phát từ nhiều lý do thực tiễn và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng theo chuẩn quốc tế, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế.

Đầu tiên là vấn đề an toàn. Khi trẻ dưới 1,35 mét, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu hoặc cổ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Về độ tuổi, theo đại diện Cục CSGT, độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ còn đang nghịch ngợm, hiếu động, cần sự giám sát của người lớn, nhất là khi ngồi trên xe ô tô. Còn với trẻ trên 10 tuổi là độ tuổi mà bố mẹ, người lớn nói có thể nghe lời, tiếp thu và làm theo.

"Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng không phải thế. Khi xảy ra va chạm, đứa trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm", đại diện Cục CSGT dẫn chứng, đồng thời cho biết thêm:

"Bài học từ mũ bảo hiểm, bài học từ việc không thắt dây an toàn, ngăn chặn người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể tham gia giao thông đã có rất nhiều. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân. Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế".

Tiến sĩ Trần Hữu Minh - Chánh VP Uỷ ban ATGT Quốc gia cho rằng, qua nghiên cứu, dây an toàn trên xe ô tô được thiết kế cho người trưởng thành và có tác dụng rất nhỏ đối với trẻ em, do vậy cần thiết phải có thiết bị an toàn dành riêng cho đối tượng đặc biệt này. Việc cấm trẻ em dưới 10 tuổi ngồi ở hàng ghế trên và bắt buộc phải có thiết bị an toàn là có cơ sở và đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

"Lượng ô tô tại Việt Nam tăng trưởng trên 7%/năm, đường cao tốc ngày càng nhiều, tốc độ tối đa nâng cao và đây là xu hướng tất yếu nhằm bảo vệ trẻ nhỏ. Một quốc gia bảo vệ được sự an toàn của trẻ em là một quốc gia có tương lai", ông Trần Hữu Minh chia sẻ với VietNamNet.

Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau

Dù mục đích bảo vệ trẻ em khi đi ô tô là rất rõ ràng, tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra nhiều băn khoăn trong cộng đồng người sử dụng xe, nhất là với những gia đình đông con trong độ tuổi này.

Anh Đỗ Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ: "Quy định thì hợp lý, nhưng nhà tôi có xe 5 chỗ, 2 con nhỏ đều dưới 10 tuổi mà phải dùng ghế trẻ em cho cả hai thì chiếm hết hàng ghế sau rồi. Rồi còn phải tính xem có lắp thêm ghế cho an toàn được không vì theo tôi biết không phải xe nào cũng lắp được".

Anh Đình Vinh - một tài xế ô tô công nghệ cho rằng: "Tôi hiểu là để bảo vệ trẻ, nhưng nếu gắn chặt ghế trên xe sẽ bất tiện cho những hành khách khác lên xuống. Còn nói khách hàng có con nhỏ tự chuẩn bị thì khó cho họ, và có thể những người này sẽ lựa chọn phương tiện khác".

Còn chị Mai Hương, mẹ trẻ tại Đà Nẵng viết: “Con tôi mới hơn 1 tuổi, chưa quen ngồi ghế riêng, lên xe cứ khóc và quấy phá nên buộc phải ôm vào người. Tôi lo rằng nếu phải bắt buộc ngồi trong ghế thì nhiều gia đình có con nhỏ dưới 2 tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc giữ trẻ ngồi yên, đặc biệt khi đi đường dài hoặc vào giờ cao điểm.”

Đặt trẻ nhỏ trong ghế an toàn trên ô tô giúp hạn chế chấn thương tối đa khi gặp tai nạn. Ảnh minh hoạ

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thành Lê - Quản trị diễn đàn Otofun cho rằng, "thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em" như trong luật định không chỉ là ghế như mọi người vẫn nghĩ mà có phạm vi rộng hơn. Ghế trẻ em cũng gồm nhiều loại khác nhau, phù hợp với các độ tuổi khác nhau và giá tiền cũng rất khác nhau.

Ông Lê cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể về việc các xe ô tô khi chở trẻ em phải trang bị ghế như thế nào. Nhưng QCVN 123:2024/BGTVT quy định rất rõ về quy cách kỹ thuật các loại trang bị an toàn, theo độ tuổi và theo cân nặng. Vì vậy, việc áp dụng cần theo đúng quy chuẩn này.

Ngoài ra, vị chuyên gia này lưu ý: "Luật quy định, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi hàng ghế đầu. Hiểu ngược lại, trẻ trên 10 tuổi mà cao dưới 1,35 mét hoặc dưới 10 tuổi nhưng cao trên 1,35 mét vẫn được ngồi hàng ghế đầu và sử dụng dây an toàn như đối với người lớn".

Dựa trên những ý kiến của cộng đồng, ông Phạm Thành Lê đưa ra một số đề xuất áp dụng cho một số loại xe như sau:

- Đối với xe cá nhân: Áp dụng quy định trang thiết bị an toàn cho trẻ như trong quy chuẩn;

- Đối với xe taxi truyền thống, xe khách, xe buýt: Không yêu cầu bắt buộc phải trang bị ghế cho trẻ em, quy định này nên yêu cầu khách hàng tự chuẩn bị nếu có nhu cầu;

- Đối với xe công nghệ: Có thêm mục lựa chọn xe có ghế trẻ em cho người đặt xe chủ động (có thể thu thêm phí);

- Đối với xe chở học sinh: Cần có trang bị phù hợp, nhưng không nhất thiết phải là ghế an toàn.

