Thị trường xe tay ga tại Việt Nam vốn được biết đến với các mẫu xe phổ thông có giá vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, ở nhóm khách hàng có nhu cầu cao hơn về trải nghiệm lái, trang bị và phong cách, phân khúc xe tay ga phân khối lớn đang ngày càng thu hút sự quan tâm. Với mức giá từ hơn 150 triệu đồng, các mẫu xe trong phân khúc này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn hướng tới những người dùng đề cao khả năng vận hành, sự tiện nghi và yếu tố cá tính.

Hiện nay, nhóm xe tay ga trên 150 triệu đồng tại Việt Nam không quá đa dạng, chủ yếu gồm các đại diện đến từ Ý và Nhật Bản. Mỗi mẫu xe theo đuổi một triết lý riêng, từ phong cách cổ điển đậm chất châu Âu cho đến những chiếc maxi-scooter thiên về đường trường hay scooter đô thị hiệu năng cao.

Vespa GTS 80th 300 giá 172 triệu đồng

Với giá bán 172 triệu đồng, Vespa GTS 80th 300 được đánh giá là một trong những mẫu xe tay ga đắt đỏ đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Điểm nổi bật nhất của phiên bản này nằm ở màu sơn Verde Pastello tông xanh pastel lấy cảm hứng từ những chiếc Vespa đời đầu sau năm 1946. So với các phiên bản GTS thông thường, bản kỷ niệm 80 năm được hoàn thiện theo phong cách mono-color với hàng loạt chi tiết như thân xe, tay dắt, gương chiếu hậu, giảm xóc trước và các chi tiết trang trí cùng sử dụng một tông màu.

Vespa GTS 80th 300.

Xe còn được bổ sung logo "80th", huy hiệu "80 Years of Vespa - Est. 1946" và bộ mâm thiết kế riêng lấy cảm hứng từ chiếc Vespa 98 huyền thoại.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ HPE dung tích 278,3cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 23,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 26Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 3,4 lít/100km.

Trang bị đáng chú ý gồm hệ thống phanh đĩa trước sau tích hợp ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo ASR, khóa thông minh Smartkey, màn hình TFT màu và kết nối Vespa MIA cho phép hiển thị cuộc gọi, tin nhắn, dẫn đường và điều khiển nhạc từ điện thoại.

Ưu điểm của GTS 80th 300 là thiết kế mang tính sưu tầm, phong cách đặc trưng của Vespa và khả năng vận hành phù hợp cho các chuyến đi dài. Tuy nhiên, giá bán cao, công suất không quá mạnh so với dung tích động cơ và chi phí sử dụng có thể là rào cản với nhiều khách hàng.

Honda SH350i giá 151,2 triệu đồng

Honda SH350i là cái tên quen thuộc nhất trong nhóm xe tay ga trên 150 triệu đồng. Mẫu xe này hiện có giá đề xuất từ 151,2 triệu đồng, dù trên thực tế thường được đại lý áp dụng các chương trình ưu đãi giúp giá bán dễ tiếp cận hơn.

Thiết kế của SH350i không khác biệt nhiều so với các phiên bản SH125i hay SH160i đang phổ biến trên đường phố. Kiểu dáng scooter đô thị với bánh xe lớn, sàn để chân rộng và tư thế lái thẳng mang đến sự thân thiện cho người dùng Việt.

Honda SH350i giá 151,2 triệu đồng.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 330cc, cho công suất gần 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm. Đây là những thông số nhỉnh hơn Yamaha XMAX 300, trong khi trọng lượng khô chỉ 172kg.

Các trang bị nổi bật gồm hệ thống đèn LED toàn bộ, phanh ABS hai kênh, khóa thông minh Smartkey và nhiều tiện ích quen thuộc trên dòng SH cao cấp.

Ưu điểm lớn nhất của SH350i là khả năng vận hành linh hoạt, động cơ mạnh, thương hiệu quen thuộc và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Tuy nhiên, kiểu dáng không tạo nhiều khác biệt so với các mẫu SH dung tích nhỏ hơn và không gian chứa đồ cũng không phải thế mạnh của mẫu xe này.

Yamaha XMAX 300, maxi-scooter giá 140 triệu đồng

Dù có giá bán chính hãng khoảng 140 triệu đồng, Yamaha XMAX 300 vẫn là một trong những mẫu xe tay ga phân khối lớn đáng chú ý trên thị trường Việt Nam nhờ thiết kế maxi-scooter đặc trưng.

Xe sở hữu phần đầu lớn với kính chắn gió cao, yếm trước đồ sộ và tay lái rộng, mang lại tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển đường dài. Đây là phong cách thiết kế thường thấy trên các mẫu xe tay ga touring tại châu Âu.

Yamaha XMAX 300, maxi-scooter giá 140 triệu đồng.

Phiên bản mới nhất được Yamaha nâng cấp với cổng sạc USB-C và bổ sung thêm màu sắc mới.

Về vận hành, XMAX 300 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 292cc, sản sinh công suất tối đa 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại 29Nm.

Xe được trang bị ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo, bảng đồng hồ LCD 4,3 inch hỗ trợ kết nối điện thoại và dẫn đường. Một trong những điểm mạnh lớn nhất là cốp chứa đồ gần 50 lít, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm full-face.

Ưu điểm của XMAX 300 nằm ở sự thoải mái khi đi xa, khả năng chứa đồ lớn và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Ngược lại, thân xe khá cồng kềnh khiến việc xoay trở trong phố đông có thể không thuận tiện bằng Honda SH350i.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!