Trong bối cảnh người dùng vẫn còn dè dặt với xe điện do lo ngại về hạ tầng sạc và quãng đường di chuyển, trong khi xe xăng truyền thống ngày càng chịu áp lực về chi phí nhiên liệu và môi trường, dòng xe tay ga hybrid, kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện đang dần hình thành một hướng đi trung gian. Đây không phải là giải pháp hoàn toàn mới trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, phân khúc này chỉ thực sự được chú ý vài năm gần đây, khi các hãng bắt đầu đưa vào những công nghệ hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu mà không làm thay đổi thói quen sử dụng.

Điểm chung của các mẫu xe hybrid hiện nay là sử dụng mô-tơ điện để hỗ trợ tăng tốc trong thời gian ngắn, giúp giảm tải cho động cơ xăng, từ đó cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu và độ êm ái khi vận hành. Tuy nhiên, mức độ “lai điện” giữa các mẫu xe vẫn khác nhau, từ dạng hỗ trợ đơn giản đến những cấu hình phức tạp hơn, tiệm cận xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Dưới đây là đại diện tiêu biểu dòng xe tay ga hybrid của các hãng xe máy tại Việt Nam:

Yamaha Gear 125 Hybrid

Mới ra mắt tại thị trường Việt đầu tháng 4 vừa qua, Yamaha Gear 125 Hybrid là một trong những mẫu xe hướng đến nhóm người dùng phổ thông cần phương tiện linh hoạt trong đô thị. Xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc, kết hợp mô-tơ điện Power Assist hỗ trợ tăng lực kéo trong những giây đầu khi vận hành.

Về thiết kế, Gear 125 Hybrid mang phong cách gọn gàng, thực dụng với sàn để chân rộng và trọng lượng chỉ khoảng 95-96 kg, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc. Hệ thống Smart Motor Generator giúp xe khởi động êm hơn so với các mẫu xe xăng truyền thống. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 1,7 lít/100 km, con số đáng chú ý trong phân khúc.

Honda PCX 160 e:HEV

Honda là hãng sớm đưa công nghệ hybrid vào xe tay ga tại Việt Nam với PCX Hybrid trước đây. Phiên bản mới Honda PCX 160 e:HEV tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao hiệu năng và trang bị, dù hiện chủ yếu xuất hiện tại các thị trường như Thái Lan và Indonesia, và được đưa về Việt Nam qua kênh nhập khẩu tư nhân là chủ yếu.

Xe sử dụng động cơ 160cc kết hợp mô-tơ điện công suất nhỏ (0,36 kW), cho tổng công suất khoảng 14,48 mã lực và mô-men xoắn 13,2 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 2,05 lít/100 km.

Ở khía cạnh trang bị, PCX e:HEV được tích hợp các công nghệ thường thấy trên xe ga cao cấp như hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS, đèn LED toàn phần, khóa thông minh và cổng sạc USB. Giá bán tại thị trường nước ngoài quy đổi khoảng hơn 70 triệu đồng, trong khi giá xe nhập khẩu tại Việt Nam có thể dao động từ 90-95 triệu đồng.

SYM PE3

Khác với các mẫu xe kể trên, cuối tháng 10/2025, SYM PE3 được giới thiệu tại Việt Nam như một mẫu xe hybrid kiểu EREV (xe điện có động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện). Theo đó, động cơ xăng không trực tiếp dẫn động bánh xe mà chỉ dùng để sạc cho pin nhôm-ion, cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện.

Với cấu hình này, SYM PE3 có thể di chuyển quãng đường lên tới khoảng 325 km chỉ với 3 lít xăng theo công bố của hãng. Động cơ điện công suất 4 kW, mô-men xoắn 18 Nm, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị với tốc độ tối đa khoảng 75 km/h.

Mẫu xe này vẫn đang ở giai đoạn giới thiệu công nghệ, với kế hoạch thương mại hóa dự kiến vào năm 2027, cho thấy hướng đi dài hạn của các hãng trong việc kết hợp ưu điểm của xe điện và xe xăng.

