Tôi đang băn khoăn một vấn đề khá quen thuộc nhưng lại gây tranh cãi: xe máy có thực sự cần bảo dưỡng định kỳ theo đúng mốc hay chỉ cần “hỏng đâu sửa đó”?

Hiện tôi sử dụng một chiếc xe máy đi làm hàng ngày, quãng đường không quá xa. Mỗi lần đến kỳ thay dầu hay kiểm tra tổng thể theo khuyến cáo của hãng, tôi thường phân vân vì xe vẫn chạy bình thường, không có dấu hiệu hỏng hóc gì rõ rệt. Trong khi đó, nhiều người xung quanh lại cho rằng cứ đi đến khi nào xe có vấn đề rồi sửa cũng chưa muộn, như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

Xe máy có cần bảo dưỡng định kỳ đúng mốc hay “hỏng đâu sửa đó”? Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tôi cũng nghe ý kiến ngược lại rằng việc bỏ qua bảo dưỡng định kỳ có thể khiến xe xuống cấp nhanh hơn, thậm chí phát sinh những lỗi lớn, tốn kém hơn về lâu dài. Đặc biệt với những bộ phận như dầu máy, lọc gió hay hệ thống truyền động, nếu không kiểm tra thường xuyên có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của xe.

Vì vậy, tôi muốn hỏi mọi người, đặc biệt là những người có kinh nghiệm sử dụng xe lâu năm hoặc hiểu về kỹ thuật: có nên tuân thủ các mốc bảo dưỡng định kỳ hay linh hoạt theo tình trạng thực tế của xe? Và nếu chọn bảo dưỡng định kỳ, đâu là những hạng mục thực sự cần thiết để tránh lãng phí?

Độc giả Nguyễn Linh (Đông Anh, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

