Ẩm thực Tây Bắc là ký ức hun đúc qua bao mùa rẫy, mùa rừng; là tập quán gắn với nhịp sống của đồng bào nơi sườn núi. Khí hậu khắt khe, nguyên liệu dân dã, cùng phong tục quây quần bên bếp lửa đã hòa quyện để thành nên kho tàng ẩm thực mộc mạc mà đậm đà hồn cốt.

Trong lòng Hà Nội, Chợ Tình Sa Pa mang đến hành trình vị giác ấy - nơi mỗi món ăn là nhịp cầu dẫn lối về đại ngàn, để thực khách cảm nhận hơi ấm bếp lửa và vị nồng nàn của núi rừng.

Những món ăn mang hồn cốt bản địa

Gà đồi nướng tiêu rừng

Thịt gà chắc ngọt, lớp da vàng óng giòn rụm. Khi ướp cùng tiêu rừng hoang dại rồi nướng trên than hồng, hương thơm cay nồng lan tỏa, quyện vị thanh khiết của núi rừng, khiến thực khách như chìm vào bản hòa ca của khói bếp và gió đại ngàn.

Món gà nướng. Ảnh: Nhà hàng Chợ Tình Sapa

Cá hồi Sa Pa - 4 sắc thái vị giác

Cá hồi Sa Pa 4 món

Từ dòng suối lạnh vùng cao, cá hồi mang trọn sự tươi ngọt của thiên nhiên. Gỏi cá hồi béo ngậy, nướng thơm lừng, chiên giòn tan hay nhúng lẩu ngọt thanh - mỗi cách chế biến là một câu chuyện riêng, nhưng đều nâng niu trọn vẹn tinh túy Sa Pa.

Lẩu đặc trưng Tây Bắc

Lẩu cá tầm Sa Pa. Ảnh: Nhà hàng Chợ Tình Sa Pa

Lẩu gà H’Mông, lẩu cá tầm, lẩu cá lăng… từng nồi lẩu như bản tình ca của thảo mộc rừng. Nước dùng trong vắt, ngọt lành, phảng phất hương lá rừng, khiến vị giác say mê, còn lòng người dịu lại trong hơi ấm chan hòa.

Đặc sản Tây Bắc

Thắng cố ngựa đậm đà vị núi rừng, nộm vó bò giòn sần sật, xôi nếp nương Điện Biên dẻo thơm, cơm lam bùi ngọt trong ống tre nướng… Tất cả hòa thành bức tranh ẩm thực sống động, vừa dung dị vừa quyến rũ, để ai một lần thưởng thức cũng thấy lòng mình vương vấn.

Cá suối chiên giòn. Ảnh: Nhà hàng Chợ Tình Sa Pa

Chỉn chu trong từng nguyên liệu, tinh tế trong cách chế biến

Không gian Chợ Tình Sa Pa được dệt nên từ khung gỗ mộc mạc, sắc thổ cẩm rực rỡ, tiếng khèn ngân vang và hơn hết là những nguyên liệu mang trọn hương vị núi rừng. Gà đồi, cá hồi, cá tầm, rau rừng… tất cả đều được lựa chọn trực tiếp từ Tây Bắc, vừa tươi ngon vừa đậm chất bản địa.

Ảnh: Nhà hàng Chợ Tình Sa Pa

Trong bếp, các đầu bếp nâng niu từng hương liệu, giữ vẹn nguyên tinh túy chế biến truyền thống để hương vị đến với thực khách luôn trong trẻo, mộc mạc. Đó là cách Chợ Tình gửi gắm và kể lại câu chuyện ẩm thực vùng cao bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm.

Hành trình ẩm thực trọn vẹn như một lễ hội

Chợ Tình Sa Pa mở ra không gian gắn kết trọn vẹn: những set menu ấm cúng cho gia đình, combo đặt tiệc rộn ràng cho nhóm bạn, hay thực đơn đặc biệt trong ngày kỷ niệm. Giữa tiếng nhạc Tây Bắc dìu dặt, chén rượu ngô nồng nàn và ánh lửa bập bùng, thực khách như đang hòa mình vào một đêm hội bản làng.

Mỗi bữa ăn nơi đây là một hành trình cảm xúc đưa ta chạm đến hương vị Tây Bắc ngay giữa lòng Hà Nội: nồng nàn, mộc mạc và thấm đẫm tình người.

