“Khát” nhân lực ở nhiều lĩnh vực thiết yếu

Theo báo cáo thị trường tuyển dụng và xu hướng lao động 2025 - 2026 của TopCV, công nghệ thông tin vẫn nằm trong nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn. Đặc biệt, các vị trí liên quan đến phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), bảo mật hệ thống và quản trị dữ liệu đang tăng trưởng mạnh do doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Tại Hội thảo Security Summit 2025, ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển và hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, Việt Nam được dự báo sẽ thiếu hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng trong thời gian tới.

Năm 2026, học sinh quan tâm nhiều hơn đến yếu tố nhu cầu tuyển dụng, khả năng thích ứng lâu dài và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Không chỉ ở lĩnh vực công nghệ, nhóm ngành sức khỏe cũng được đánh giá đang chịu áp lực thiếu hụt nhân lực kéo dài. Theo dự báo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, kéo theo nhu cầu lớn về điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng.

Cùng với đó, logistics và kinh tế vận tải tiếp tục là nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt ở nhóm nhân sự có năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu nhân lực logistics có thể tăng từ khoảng 1,2 triệu người hiện nay lên 2,5 triệu người vào năm 2030, đặc biệt ở nhóm nhân sự có khả năng ứng dụng công nghệ và quản trị hiện đại.

Sự bứt phá của thương mại điện tử và mạng lưới vận tải quốc tế mở ra cơ hội rộng mở cho những ai sớm nắm bắt

Ths. Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định (GDU) nhận định, xu hướng chọn ngành của học sinh đang dần thay đổi theo hướng thực tế hơn.

Ông Chung cho rằng: “Trước đây, nhiều thí sinh có xu hướng chọn ngành theo trào lưu hoặc theo mức độ phổ biến. Nhưng hiện nay, các em quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi học xong có dễ tìm việc hay không, ngành đó có còn nhu cầu trong tương lai hay có bị AI thay thế hay không. Đây là một tín hiệu tích cực”.

Cũng theo ông Chung, thay vì chỉ nhìn vào “độ nóng” của ngành ở thời điểm hiện tại, học sinh cần đánh giá sâu hơn về nhu cầu xã hội, tốc độ phát triển của lĩnh vực đó và mức độ phù hợp với năng lực bản thân.

“Những ngành như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, logistics, khoa học dữ liệu hay nhóm ngành sức khỏe hiện có nhu cầu nhân lực rất rõ ràng và còn dư địa phát triển dài hạn. Đây là những lĩnh vực không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và học tập liên tục - những yếu tố khó bị thay thế hoàn toàn bởi AI”, ông Chung phân tích.

Ths. Trịnh Hữu Chung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các học sinh THPT trước khi chọn ngành, chọn trường

Khi giảng đường “xoay trục” theo nhu cầu thị trường

Trước biến động nhanh của thị trường lao động, nhiều trường đại học hiện nay cũng đang điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng thực tiễn, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp và gắn kết doanh nghiệp từ sớm.

Là một trong những trường đại học theo đuổi định hướng đào tạo ứng dụng, Trường Đại học Gia Định đang mở rộng các nhóm ngành được dự báo có nhu cầu nhân lực cao như: An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học dữ liệu, Kinh tế vận tải, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng...

Theo đại diện nhà trường, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tăng thực hành, cập nhật công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp để giúp sinh viên thích ứng tốt hơn với thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Hiện nay, GDU đã hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên kiến tập, thực tập từ sớm và tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học. Đây cũng chính là một trong những giải pháp giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Nhiều thí sinh nhận được học bổng và laptop, loa marshall, đồng hồ apple watch... của GDU khi đăng ký dự tuyển sớm

Ngoài ưu điểm về mức học phí tương đương với các trường công lập, chỉ từ 1 - 1,4 triệu đồng/tín chỉ, GDU còn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai quỹ học bổng đến 25 tỷ đồng, tiếp sức để các thí sinh tự tin chạm đến ước mơ.

Tư vấn miễn phí và ghi danh nhận học bổng sớm:

Website: https://dutuyen.giadinh.edu.vn

Hotline: 0961 121018 - 0962 121018 - 0862 121018

Trung Nghĩa