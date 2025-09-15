Xem Clip:

Bận rộn với lịch học và thi cử sát ngày Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đóng cửa, sinh viên Nguyễn Thế Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) mới có dịp đến tham quan.

Mục tiêu chính của Thế Anh là được trải nghiệm thử làm phi công. Dù phải xếp hàng chờ khá lâu, nhưng khi vừa hoàn thành, nam sinh không giấu nổi sự phấn khích.

Thế Anh chia sẻ, dưới sự hướng dẫn của cơ trưởng, anh được thao tác các lệnh điều khiển và có cảm giác như đang lái máy bay rời đường băng, cất cánh lên bầu trời.

Dù phải xếp hàng 3 tiếng từ lúc check-in, chị Trần Thị Xuân (Hà Nội) vẫn rất háo hức khi chờ đến lượt. “Chờ lâu cũng không sao, quan trọng là tôi đã thỏa ước mơ một lần được thử làm phi công”, chị Xuân chia sẻ.

Người dân hào hứng trải nghiệm cảm giác thử làm phi công. Ảnh: N. Huyền

Một trải nghiệm khó quên

Ông Trịnh Duy Đông – Giám đốc kỹ thuật Tổ chức Bảo dưỡng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC), đơn vị được giao vận chuyển và lắp đặt phân khu “Khát vọng bầu trời” – cho biết hành trình tham gia triển lãm lần này là một trải nghiệm khó quên đối với tập thể AESC.

“Chỉ trong hơn một tháng, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8, chúng tôi đã triển khai khối lượng công việc rất lớn: vận chuyển máy bay A320; dàn dựng gian hàng rộng 1.000m² và đặc biệt là vận chuyển máy bay IL-14 – chuyên cơ từng chở Bác Hồ. Khó khăn càng chồng chất khi thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt kéo dài rồi lại mưa bão liên tiếp, có lúc gian hàng phải sửa chữa, lắp đặt lại đến ba lần,” ông Đông chia sẻ.

Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước, ngành Xây dựng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, kiến tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc kiến thiết, kết nối hạ tầng, không gian và con người, góp phần định hình diện mạo quốc gia.

Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bộ Xây dựng chủ trì trưng bày tại hai phân khu: “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời.”

Phân khu “Khát vọng bầu trời” được coi là điểm nhấn của Triển lãm với quy mô hoành tráng, nội dung phong phú và ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội sâu sắc.

Người dân xếp hàng dài chờ trải nghiệm lái thử máy bay. Ảnh: N. Huyền

Ngoài trời, 4 mô hình tàu bay thực tế được sắp đặt, đại diện cho các giai đoạn phát triển của ngành Hàng không Việt Nam: Tàu bay IL-14 – từng là chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tàu bay Airbus A320 – thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác và bảo dưỡng các dòng máy bay hiện đại. Tàu bay hạng nhẹ TP-150 – do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất. Trực thăng của Binh đoàn 18 – phục vụ quốc phòng, kinh tế, du lịch, cứu hộ cứu nạn.

Phân khu “Kiến tạo phát triển” lấy hình tượng những cây cầu dây văng tiêu biểu như Rạch Miễu, Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Nhật Tân… biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập của ngành Xây dựng.

Khu vực này được chia thành 6 không gian chuyên đề: Thành tựu về hạ tầng giao thông, xây dựng; Thành tựu về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị – nhà ở; Thành tựu về quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số; Công nghệ xây dựng; Thành tựu về vật liệu xây dựng; Không gian trải nghiệm, ứng dụng kỹ thuật số.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Triển lãm không chỉ khẳng định tầm vóc, vị thế ngành sau 80 năm, mà còn mở ra hành trình mới, tiếp tục tạo thế và động lực để ngành bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.