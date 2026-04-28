Ngày 28/4, Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phát Diệm (Ninh Bình), tổ chức lễ khởi công xây mới, sửa chữa 16 ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” cho các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Trên địa bàn xã Phát Diệm hiện nay còn nhiều căn nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, đặc biệt vào mùa mưa bão. Nhiều hộ đời sống còn khó khăn thiếu thốn, không đủ khả năng tự xây dựng mới, sửa chữa nhà ở.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động nguồn lực xã hội để triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực. Chương trình, thực hiện xây mới và sửa chữa tổng số 16 căn nhà (10 căn xây mới và 6 căn sửa chữa) với kinh phí hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng.

Các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở có đồng bào công giáo, lương giáo (đồng bào không có đạo-PV). Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn (Giáo xứ chính tòa Phát Diệm, Chùa Yên Bình-PV) cũng đứng ra vận động, kêu gọi giáo dân, Phật tử ủng hộ chương trình này.

Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, hiện thực hóa ước mơ an cư, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn.

Đại diện Dòng Mến Thánh Giá trao biển tượng trưng hỗ trợ cho chương trình. Ảnh: Đ.M

Công trình có ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 -2031; chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).