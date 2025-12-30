Ngày 30/12, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đoàn công tác của Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo do ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk).

Tham gia cùng đoàn có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yang Mao.

Tại đây, đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho 10 hộ gia đình có nhà bị sập, mỗi hộ 20,5 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 220 hộ dân bị thiệt hại cây trồng với tổng kinh phí 535 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 10 căn nhà bị vùi lấp, cuốn trôi; 2 căn nhà bị hư hỏng nặng, 19 căn nhà hư hỏng nhẹ và nhiều nhà dân bị ngập nước. Ngoài ra, hàng trăm ha hoa màu cùng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị ngập sâu, hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (thứ 5 từ phải qua), trao quà cho bà con xã Yang Mao. Ảnh: H.D

Ngoài xã Yang Mao, đoàn công tác còn đến thăm, trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổng kinh phí hỗ trợ tại tỉnh này là hơn 3,4 tỉ đồng từ nguồn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các mạnh thường quân.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trần Tuấn Anh cho biết, trong các đợt bão lũ năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hai lần kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ngày lương; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, chiều 29/12, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do ông Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, các trường học, cơ sở tôn giáo và người có uy tín tại các xã Ia Pa, Ia Tul và Pờ Tó (tỉnh Gia Lai).

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai.

Ông Trần Tuấn Anh (thứ 6 từ phải sang), Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn xã Ia Pa. Ảnh: H.V

Tại xã Ia Pa, đoàn đã trao 150 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng; trao 15 suất quà cho người có uy tín, mỗi suất 1 triệu đồng. Đồng thời, đoàn hỗ trợ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Pa và Chùa Bửu Thắng, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Tại xã Ia Tul, đoàn trao 150 suất quà cho các hộ dân và 16 suất quà cho người có uy tín; hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Quang Trung và Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Tại xã Pờ Tó, đoàn công tác trao 100 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 7 suất quà cho người có uy tín. Tổng kinh phí hỗ trợ tại các địa phương của tỉnh Gia Lai gần 1,1 tỷ đồng tiền mặt.

Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo trao quà tại xã Ia Tul. Ảnh: C.T

Ngoài các phần quà trên, Bộ Dân tộc và Tôn giáo còn hỗ trợ người dân các xã phía Tây tỉnh Gia Lai 7.365 m² gạch và 150 bồn sứ vệ sinh, với nguồn kinh phí do Bộ và các mạnh thường quân vận động tài trợ.