Thông tin đưa ra tại lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sáng 16/11.

Việc xây dựng 7 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn là biểu hiện sinh động của chủ trương “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

7 xã biên giới tỉnh Gia Lai gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa - nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao tặng các phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi của các xã biên giới. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Việc đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng sâu, vùng xa vùng biên cương của Tổ quốc, qua đó góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực và tạo cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, để các em nâng cao kiến thức, sau này các em trưởng thành, xây dựng lại chính quê hương mình.

Theo Phó Thủ tướng, đây không chỉ là đầu tư cho giáo dục, mà còn là đầu tư cho tương lai lâu dài của vùng biên, là biểu tượng tinh thần, văn hóa và là biểu tượng của đoàn kết toàn dân tộc. Sau khi xây dựng xong đây sẽ là nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi của các em học sinh.

Để công trình đạt kết quả tốt nhất, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phải dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chuẩn bị, triển khai và quản lý dự án phải đảm bảo chất lượng và tiến độ. Các trường phải cơ bản hoàn thành vào tháng 8/2026 và đầu tháng 9/2026 phải đưa vào sử dụng.

Đồng thời giao Bộ GD-ĐT sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến điều kiện ăn ở, đi lại và học tập của học sinh, để các em yên tâm học tập ngôi trường mới. Xây dựng cơ chế quản lý, vận hành phù hợp cho mô hình trường phổ thông liên cấp quy mô lớn; đẩy mạnh nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên…

Khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới Gia Lai sáng 16/11. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai triển khai sớm các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú các xã vùng biên giới; Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc, khẩn trương tập trung triển khai lựa chọn địa điểm, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng; đảm bảo khởi công, động thổ dự án theo đúng tiến độ…

Đồng thời tin tưởng, với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên của con em đồng bào vùng biên giới Gia Lai.

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành những “ngọn đuốc tri thức” thắp sáng vùng biên, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự án xây dựng 7 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh, phân bố thành 212 phòng học, đáp ứng cho khoảng 7.420 học sinh.

