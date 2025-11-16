Sáng 16/11, tại xã biên giới Ia Nan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH - THCS) tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa - nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ động thổ dự án. Ảnh: Trần Hoàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là biểu hiện sinh động của chủ trương “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Đây là công trình mang tầm chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường thế trận quốc phòng-an ninh nơi biên cương.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Nan) Tạ Quang Diệu cho biết, các trường học ở khu vực biên giới lâu nay đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và bố trí giáo viên cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, nhiều học sinh phải đi học xa 8-10 km, thậm chí có em đi hơn 20 km. Việc đi về trong ngày vô cùng vất vả, do đó khi có chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp, nhà trường, phụ huynh và học sinh đều rất phấn khởi.

Ông Diệu cho rằng, mô hình trường nội trú liên cấp mang lại nhiều thuận lợi. Học sinh được ăn ở, trải nghiệm, tiếp cận cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; được học tập và rèn luyện trong môi trường với đầy đủ điều kiện.

Dự án xây dựng 7 trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh, phân bố thành 212 phòng học, đáp ứng cho khoảng 7.420 học sinh.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (đứng giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: N.X

Cũng trong sáng nay, UBND TP. Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ khởi công bốn dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại các xã biên giới Đắc Pring, A Vương, Hùng Sơn, La Êê và La Dêê.

Tại thôn Đắc Rế (xã La Dêê), Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS La Dêê được đầu tư gần 291,5 tỷ đồng trên diện tích 7,87ha, gồm đầy đủ khu học tập, khu nội trú, thư viện, nhà đa năng, sân thể thao và hạ tầng kỹ thuật. Công trình quy mô 20 lớp cho 700 học sinh, dự kiến mở rộng lên 30 lớp sau năm 2030.

Tại thôn Abanh 1 (xã Hùng Sơn), Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Hùng Sơn có vốn đầu tư 278,5 tỷ đồng, diện tích 73.000m2, quy mô 38 lớp với 1.340 học sinh.

Tại thôn Pa Ooi (xã La Êê), dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp được đầu tư 270 tỷ đồng trên diện tích gần 7,6ha. Công trình còn bố trí khu nội trú học sinh 3 tầng hơn 3.500m2, khu công vụ giáo viên và đầy đủ thiết bị dạy học, mạng, camera, điều hòa, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

Tại thôn A Zứt (xã A Vương), Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Vương được đầu tư hơn 293 tỷ đồng trên diện tích hơn 7ha, gồm 30 lớp học cho khoảng 1.000 học sinh. Còn ở thôn 56a (xã Đắc Pring), Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Đắc Pring có tổng vốn 288,7 tỷ đồng, diện tích gần 60.810m2, gồm hai khối lớp học 3 tầng, khối hiệu bộ 3 tầng, nhà ăn, nhà đa năng, khu nội trú học sinh và khu nhà ở giáo viên.

Phát biểu tại lễ khởi công tại xã Đắc Pring, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng biên cương.

“Đây không chỉ là công trình giáo dục mà còn là công trình của niềm tin, tình đoàn kết dân tộc. Ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ và hiện thực hóa khát vọng của con em đồng bào”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành, địa phương bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà thầu “vượt nắng thắng mưa”, hoàn thành công trình chậm nhất vào tháng 8/2026; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng, an toàn, giải phóng mặt bằng, phòng chống tiêu cực và lãng phí.