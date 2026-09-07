Sự thầm lặng phía sau tay lái

Logistics Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới khi hành lang chính sách, hạ tầng và kết nối thương mại ngày càng hoàn thiện. Dòng chảy hàng hóa gia tăng kéo theo nhu cầu lớn về vận tải đường dài, vận tải container và liên vận xuyên biên giới.

Trong guồng quay đó, nghề lái xe đường dài vẫn đối mặt với không ít thách thức. Thị trường được cho là đang thiếu hụt khoảng 25% tài xế đường dài và liên vận quốc tế. Đằng sau con số này là đặc thù của một công việc đòi hỏi sức khỏe, khả năng tập trung cao và bản lĩnh để xử lý những tình huống phát sinh trên hàng nghìn kilomet đường.

Hành trình của những người lái xe tại Viettel Logistics, thường bắt đầu khi thành phố còn chưa thức giấc, kéo dài qua nhiều cung đường, nhiều tỉnh thành, thậm chí qua những tuyến biên giới.

Trên các hành trình đó, người lái xe phải thích ứng với địa hình, giao thông và những quy định khác nhau. Càng đi xa, yêu cầu về sức khỏe, sự tỉnh táo, bình tĩnh quan sát và tính kỷ luật càng trở nên quan trọng.

Suy cho cùng, phía sau những chỉ số tăng trưởng và những chuyến xe nối tiếp trên bản đồ logistics vẫn là những con người. Họ cũng biết mệt mỏi, biết trăn trở và luôn mong trở về bình an sau mỗi hành trình dài.

Vững tay lái từ những điều được đào tạo

Trong nghề vận tải, áp lực về thời gian, sản lượng và hiệu quả luôn hiện hữu. Phần lớn thời gian làm việc trên đường, xa gia đình và đối mặt với nhiều tác động từ môi trường công việc khiến việc xây dựng một đội ngũ lái xe vững nghề, có kỷ luật trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp logistics.

Tại Viettel Logistics, người lái xe có cơ hội tiếp tục nâng cao chuyên môn và phát triển cùng nghề. Các chương trình đào tạo, hỗ trợ nâng hạng giấy phép lái xe FC/FE giúp đội ngũ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của vận tải đường dài và liên vận quốc tế. Từ kinh nghiệm tích lũy trên mỗi cung đường, những người có năng lực còn có thể từng bước phát triển lên các vị trí quản lý.

Bên cạnh đó, anh em lái xe còn được trang bị kỹ năng tự kiểm tra, phát hiện bất thường và chủ động bảo dưỡng phương tiện theo phương châm “Chăm xe như con, quý xăng như máu” – bởi hiểu xe, chăm xe cũng là cách bảo vệ an toàn cho chính mình.

Cùng với chuyên môn, nền nếp và tính kỷ luật cũng được đặt lên hàng đầu. Mang dấu ấn của môi trường quân đội, kỷ luật tại Viettel Logistics không chỉ giúp công việc vận hành đúng quy trình mà còn trở thành một “tấm lá chắn”, giúp người lao động giữ nguyên tắc, làm chủ bản thân và tránh xa những cám dỗ, tệ nạn.

Nhờ nền tảng ấy, định mức chạy của nhân viên lái xe Viettel Logistics có thể đạt tới 14.000 km/tháng, tương đương khoảng 7 vòng Bắc – Nam mà vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng. Đây là kết quả của hàng nghìn giờ tập trung, những đêm xa nhà, cùng sự bền bỉ và kỷ luật được duy trì qua từng chuyến xe.

Phía sau tay lái còn cả một cuộc sống

Để một người có thể đi đường dài với nghề, đào tạo thôi vẫn chưa đủ. Điều giữ một người gắn bó lâu dài không chỉ là khả năng hoàn thành bao nhiêu kilomet, mà còn là cảm giác những nỗ lực của mình được nhìn thấy và trân trọng.

Những người thường xuyên xa nhà hiểu hơn ai hết giá trị của những điều nhỏ bé. Một chai nước mát giữa ngày nắng nóng, một phần quà dịp lễ, Tết hay một lời thăm hỏi khi gặp khó khăn có thể không làm con đường ngắn lại, nhưng giúp họ cảm nhận được phía sau mình vẫn có sự quan tâm.

Đó cũng là tinh thần được thể hiện qua các hoạt động chăm lo người lao động tại Viettel Logistics, từ chương trình “Tiếp sức mùa nóng”, thăm hỏi, động viên đến trao quà cho gia đình chính sách và hỗ trợ những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với Viettel Post, phát triển năng lực logistics không chỉ là đầu tư vào hạ tầng, phương tiện hay công nghệ. Đó còn là đầu tư vào những con người trực tiếp tạo nên năng lực ấy mỗi ngày.

Mỗi ngày, những người lái xe Viettel Logistics vẫn lên đường, đưa hàng hóa đến nơi cần đến rồi trở về, để ngày mai lại tiếp tục một hành trình mới. Phía sau những cung đường nối dài là sự bền bỉ, trách nhiệm và nỗ lực thầm lặng của người cầm lái.

Vì thế, đồng hành cùng người lái xe không chỉ là giúp hoàn thành một chuyến hàng, mà còn là tạo điều kiện để họ vững nghề, yên tâm làm việc và có thể gắn bó lâu dài. Để mỗi chuyến đi trở thành một phần của nghề nghiệp, một phần của cuộc sống và ở cuối mỗi cung đường, vẫn có một nơi để trở về.

(Nguồn: Viettel Logistics)