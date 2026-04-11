Những ngày gần đây, tại Hà Tĩnh, nắng nóng gay gắt đầu mùa hè đã ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều người lao động vẫn phải làm việc ngoài trời để mưu sinh, trong đó có những phụ nữ mò cua, bắt ốc ở vùng ven biển.

Giữa trưa nắng nóng, những người phụ nữ vẫn miệt mài làm việc trên bãi bùn ven biển.

Tại phường Hải Ninh, khi thủy triều rút, bãi bùn lộ ra, những người phụ nữ đã có mặt để mò cua, bắt ốc. Công việc này đã trở thành sinh kế của nhiều gia đình trong khu vực.

Những người phụ nữ bắt đầu công việc từ khoảng 8h sáng đến xế chiều.

Người làm nghề không cần nhiều dụng cụ. Mỗi người chỉ mang theo giỏ tre, bao tải hoặc thùng nhựa buộc ngang hông. Họ tản ra trên bãi, mỗi người một khoảng để lần theo những dấu hiệu nhỏ, tìm ốc dưới lớp đất bùn sền sệt.

Dưới cái nắng oi ả, những dáng người cúi xuống rồi đứng lên, di chuyển chậm rãi trên nền bùn. Họ kiên nhẫn nhặt từng con ốc nhỏ. Bàn chân lún sâu, mỗi bước đi đều nặng và tốn sức. Những người phụ nữ ấy phải cúi người liên tục trong nhiều giờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Một người phụ nữ lần theo dấu vết trên lớp bùn để bắt ốc.

Chị Nguyễn Thị Hải (trú phường Hải Ninh) cho biết đã gắn bó với nghề này hơn 10 năm. Theo chị, công việc phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và con nước.

“Khi thủy triều rút, chúng tôi phải quan sát kỹ mặt bùn, thấy dấu nhỏ mới biết chỗ có ốc. Có ngày đi từ sáng đến chiều, tôi bắt được khoảng 1 tạ ốc, bán được vài trăm nghìn đồng”, chị Hải nói.

Tuy vậy, công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những hôm ít ốc, những người phụ nữ phải đi xa hơn, làm lâu hơn nhưng thu nhập không đáng kể.

Giá thu mua cũng thay đổi theo từng thời điểm. Theo người dân, giá ốc trâu dao động từ 10.000 đến 30.000 đồng/kg, còn các loại ốc nhỏ được thu mua làm thức ăn chăn nuôi với giá rẻ.

Bà Phan Thị Tuyết (48 tuổi) cho biết khó khăn lớn nhất là điều kiện lao động. Vào giữa trưa, khi nắng gắt, hơi nóng bốc lên từ mặt bùn khiến công việc càng trở nên nặng nhọc.

“Người làm công việc này phải lội bùn, cúi liên tục nhiều giờ, chân tay dễ bị trầy xước do vỏ sò, rễ cây. Có hôm tôi mệt nhưng vẫn phải cố làm thêm vì nghỉ là không có thu nhập”, bà Tuyết chia sẻ.

Những dụng cụ đơn sơ của người làm nghề bắt ốc.

Đối với nhiều người phụ nữ ở Hải Ninh, nghề mò cua, bắt ốc không chỉ là công việc tạm thời mà là nguồn thu nhập chính. Số tiền kiếm được mỗi ngày không lớn, nhưng đủ để trang trải sinh hoạt và chi phí học hành cho con cái. Vì vậy, dù thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn bám bãi theo con nước.

Đến đầu giờ chiều, khi nắng gay gắt hơn, từng nhóm người bắt đầu mang những bao ốc rời bãi. Họ rửa qua lớp bùn bám trên chân, tay ở mép nước rồi trở về nhà.

Những người phụ nữ vác bao ốc lên bờ.

Họ mang theo chai nước để chống chọi với cái nắng.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của người phụ nữ vùng biển sau khi "cõng" ốc lên bờ.

Thương lái đợi sẵn trên bờ để thu mua ốc.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hải Ninh cho biết, vào những ngày nắng nóng, nhiều phụ nữ địa phương vẫn ra bãi bắt ốc để duy trì thu nhập. Theo vị này, nghề mò cua, bắt ốc chủ yếu mang tính thời vụ, phụ thuộc vào thủy triều. Người làm nghề phần lớn là lao động tự do, đã quen với điều kiện làm việc ngoài trời và thích nghi với tính chất công việc.