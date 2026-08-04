Trưởng thôn tuổi 26

Mới hơn 7 giờ sáng, căn nhà nhỏ của chị Phan Thị Thủy Tiên (26 tuổi), Trưởng thôn lâm thời Đại Tráng đã có người dân tìm đến. Người cần xác nhận giấy tờ, người hỏi thủ tục hành chính, người trao đổi những công việc chung của thôn.

Chị Phan Thị Thuỷ Tiên, Trưởng thôn Đại Tráng. Ảnh Huy Trường

Trên chiếc bàn gỗ trước hiên nhà là cuốn sổ ghi chép kín các đầu việc cùng chiếc điện thoại luôn cập nhật thông tin từ các nhóm Zalo, Facebook của thôn. Thi thoảng, chị Tiên lại rà soát danh sách các hộ chăn nuôi để thông báo lịch tiêm phòng cho đàn gia súc.

Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ trẻ đang tất bật với công việc cộng đồng ấy còn là mẹ của hai con nhỏ. Con lớn mới 3 tuổi, bé út hơn 8 tháng tuổi.

Quê ở xã Phú Ninh, sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chị Tiên từng làm nhân viên kinh doanh tại Gia Lai. Lập gia đình, chị theo chồng về xã Sơn Cẩm Hà sinh sống.

Đầu tháng 7 vừa qua, sau khi địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, chị Thủy Tiên được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn lâm thời Đại Tráng.

Nhận nhiệm vụ khi tuổi đời còn khá trẻ, chị không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, bằng tinh thần cầu thị, chị vừa làm vừa học hỏi từ những cán bộ đi trước để từng bước nắm bắt công việc.

“Khi tiếp nhận việc, mình theo các cô, các chú để học hỏi, dần dần quen hơn. Có gì chưa biết thì hỏi, mọi người đều nhiệt tình hướng dẫn”, chị Tiên chia sẻ.

Từ ngày đảm nhận công việc mới, nhịp sinh hoạt của gia đình chị thay đổi nhiều. Mỗi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc con rồi tiếp người dân ngay tại nhà.

Ngoài xử lý thủ tục hành chính, chị thường xuyên đến từng hộ dân để nắm bắt đời sống, tuyên truyền chủ trương, chính sách và vận động bà con tham gia các phong trào tại địa phương.

Có những ngày gần trưa chị mới tranh thủ về nhà bế con, rồi tiếp tục công việc của thôn.

“Tôi nghĩ mình còn trẻ thì càng phải chịu khó học hỏi, gần dân nhiều hơn. Người dân cần gì thì mình cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Có như vậy mới tạo được niềm tin”, chị Tiên bộc bạch.

Sức trẻ tạo chuyển biến ở cơ sở

Thời gian gần đây, chiếc điện thoại của chị Nguyễn Thị Ly, Trưởng thôn Phú Vinh, xã Sơn Cẩm Hà liên tục reo. Hết cuộc gọi của người dân hỏi về thủ tục, lại đến tin nhắn thông báo lịch họp hoặc những phản ánh cần trưởng thôn có mặt để giải quyết.

Với nữ trưởng thôn 30 tuổi, đó đã trở thành nhịp sống quen thuộc kể từ ngày được bà con tín nhiệm giao nhiệm vụ.

Làm Trưởng thôn Phú Vinh, chị Ly từng không ít lần băn khoăn bởi công việc này đòi hỏi phải thường xuyên tiếp xúc với người dân, xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị cùng sự hướng dẫn của những cán bộ đi trước, chị nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Không chỉ trực tiếp đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chị còn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách; vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Ly, Trưởng thôn Phú Vinh trao đổi công việc với người dân. Ảnh: Huy Trường

Phát huy lợi thế của người trẻ, chị Ly mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong điều hành công việc. Các nhóm Zalo, Facebook của thôn trở thành kênh thông tin hiệu quả để tuyên truyền chính sách, tiếp nhận phản ánh và trao đổi với người dân.

Trong quá trình công tác, chị còn tham gia hòa giải nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng. Mỗi khi có mâu thuẫn giữa các hộ dân, tổ hòa giải đều trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe để tìm tiếng nói chung.

“Công việc nào cũng cần kinh nghiệm. Mình còn trẻ nên càng phải chịu khó học hỏi. Khi người dân tin tưởng thì mình càng có trách nhiệm làm tốt hơn”, chị Ly chia sẻ.

Không chỉ năng động trong công tác xã hội, chị Ly còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Vợ chồng chị đầu tư chăn nuôi lợn, có thời điểm duy trì đàn gần 100 con, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Từ kinh nghiệm thực tế, chị thường xuyên chia sẻ cách làm với những hộ dân có nhu cầu phát triển sinh kế.

Theo chị Ly, muốn vận động người dân thì trước hết bản thân phải làm gương trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

“Tôi mong được góp một phần sức trẻ của mình để cùng bà con xây dựng thôn ngày càng đoàn kết, phát triển. Sự tin tưởng của người dân là động lực để tôi nỗ lực hơn mỗi ngày”, chị nói.

Theo ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, việc bố trí những cán bộ trẻ đảm nhiệm vai trò trưởng thôn lâm thời đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Dù kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, các trưởng thôn trẻ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi, gần dân và nhanh chóng thích nghi với công việc.

“Sức trẻ, khả năng ứng dụng công nghệ và sự năng động của đội ngũ trưởng thôn trẻ đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, đồng thời tạo cầu nối gần gũi giữa chính quyền với người dân”, ông Hậu nhận xét.