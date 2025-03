Gửi tiết kiệm trực tuyến là hình thức gửi tiền an toàn nếu khách hàng chọn ngân hàng uy tín và làm theo hướng dẫn về bảo mật của ngân hàng.

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho người dùng, các ngân hàng đã áp dụng nhiều công nghệ mới theo chuẩn quốc tế như: xác thực đa yếu tố, mật khẩu sinh trắc học vân tay/Face ID, mã hóa dữ liệu... Vì vậy, tỷ lệ xảy ra rủi ro khi gửi tiết kiệm là rất hiếm, nếu có cũng là do từ thói quen sử dụng dịch vụ chưa thật sự an toàn của người dùng.

Các rủi ro do thói quen sử dụng của người dùng

Để xóa bỏ hoàn toàn rủi ro khi gửi tiết kiệm online, người dùng cần cảnh giác với những rủi ro dưới đây:

Gửi nhầm vào ngân hàng giả mạo

Ngày càng nhiều ngân hàng triển khai dịch vụ tiết kiệm online, song các trang web giả mạo cũng xuất hiện nhiều hơn. Nếu sơ suất nhấn vào đường link gửi qua tin nhắn, một ứng dụng tải về từ nguồn không chính thống, một giao diện trông giống y như ngân hàng thật, tiền của khách hàng có thể "không cánh mà bay".

Nếu đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng giả, cơ hội lấy lại rất khó. Kẻ gian có thể rút sạch tiền trong vài phút mà không để lại dấu vết. Vì vậy, nếu không kiểm tra kỹ địa chỉ website, đường dẫn đăng nhập hoặc nguồn gốc của ứng dụng, nguy cơ mất tiền luôn rình rập.

Mất tiền do quên điều kiện lãi suất

Gửi tiết kiệm online có lợi thế là lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy, thường từ 0,1-0,5%/năm. Nhưng nếu không đọc kỹ điều khoản, khách hàng có thể rơi vào tình huống mất lãi hoặc nhận mức lãi suất thấp hơn kỳ vọng.

Chẳng hạn, khách hàng gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng nhưng lại tất toán trước hạn. Vì thế, khách sẽ không được hưởng lãi suất của gửi tiết kiệm có kỳ hạn (khoảng từ 3-6%/năm) mà chỉ nhận được lãi suất của gửi tiết kiệm không kỳ hạn (khoảng từ 0,5%/năm).

Khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản của dịch vụ gửi tiết kiệm online trước khi xác nhận mở tài khoản, bao gồm cách tính lãi suất, mức gửi tối thiểu, điều kiện tất toán trước hạn, thời hạn áp dụng ưu đãi... Nếu có bất kỳ thông tin nào không rõ ràng hoặc không hiểu, liên hệ ngay với ngân hàng để được giải đáp.

Sơ suất trong bảo mật tài khoản

Gửi tiết kiệm online giúp thao tác nhanh hơn nhưng cũng đi kèm với nguy cơ bảo mật. Việc chia sẻ mã OTP, để lộ thông tin đăng nhập, sử dụng mật khẩu quá đơn giản... có thể khiến tài khoản bị chiếm đoạt.

Nhiều người chủ quan khi đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị công cộng hoặc mạng Wi-Fi không an toàn. Khi đó, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Lưu ý khi gửi tiết kiệm online

Theo các chuyên gia, trước khi gửi tiền, hãy kiểm tra kỹ ngân hàng, bảo mật tài khoản cẩn thận, đọc rõ điều khoản về lãi suất. Một chút sơ suất có thể khiến số tiền tích lũy bao năm biến mất trong chớp mắt.

Để an toàn 100%, thay vì gửi tiền trực tuyến, người dùng có thể gửi tiết kiệm tại quầy và giữ sổ vật lý. Bởi một khi đã có trong tay cuốn sổ tiết kiệm giấy, nếu chẳng may mất tiền tiết kiệm thì lỗi hoàn toàn thuộc về ngân hàng, nên khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng hoàn trả.

Nếu gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng xác nhận việc không cho tất toán trực tuyến. Đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản, chỉ mở khi chính chủ trực tiếp đến phòng giao dịch đề nghị.

Ngoài ra, có thể gửi tiết kiệm đồng sở hữu tại quầy, khi cần tất toán hoặc rút một phần tiết kiệm bắt buộc phải có chữ ký của hai người đứng tên sổ tiết kiệm.

Nếu muốn an toàn hơn đối với tiền trong tài khoản thanh toán, khách hàng nên đăng ký xác thực sinh trắc học. Thậm chí, khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng xác nhận tài khoản chỉ được phép chuyển đi một hạn mức tối đa nhất định nào đó, có thể dưới 10 triệu đồng.

Những việc cần làm ngay khi bị mất tiền

Các ngân hàng khuyến cáo, khi bị mất tiền tiết kiệm trong tài khoản tiết kiệm online, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ nhanh nhất, cung cấp bằng chứng chứng minh bản thân bị lừa đảo bằng cách:

Lưu trữ bản gốc và in ra 1 bản sao các thông tin liên lạc với kẻ lừa đảo như tin nhắn SMS, tin nhắn trên ứng dụng mạng xã hội, email, thư từ, ghi âm cuộc gọi (nếu có); làm bản kê khai/tường trình vụ việc, trong đó liệt kê toàn bộ mốc thời gian, nội dung sự việc đã xảy ra và toàn bộ thông tin mà bạn có về kẻ lừa đảo.

Nếu có biên lai hoặc chứng từ giao dịch, khách hàng cũng phải lưu trữ bản gốc và in ra một bản sao để gửi về cho ngân hàng.

Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu in sao kê giao dịch để chứng minh bị thất thoát tài sản.

Cần liên hệ với ngân hàng thông qua số hotline, tổng đài chăm sóc khách hàng càng sớm càng tốt tính từ thời điểm phát hiện, tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin, ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra và truy xuất thông tin giao dịch lừa đảo. Thời điểm này, khách hàng cần cung cấp thêm các bằng chứng, giấy tờ mà ngân hàng yêu cầu để phục vụ việc điều tra như bản sao báo cáo từ phía công an, bản tường trình vụ việc…

Sau thời gian 30 ngày, nếu vẫn chưa có kết quả, khách hàng hãy liên hệ lại hotline hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi về tiến trình xử lý khiếu nại. Thông thường, các ngân hàng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong vòng 60 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định tại Điều 512 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Để đảm bảo quá trình xử lý khiếu nại diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, khách hàng có thể mời một luật sư tham vấn để theo sát vụ việc, tư vấn các hướng giải quyết tối ưu, giúp khách hàng lưu trữ các loại giấy tờ/hồ sơ cũng như thay bạn trao đổi với phía ngân hàng.

Ngoài ngân hàng, khách hàng cũng cần trình báo sự việc cho cơ quan công an để các cơ quan chức năng có thể lập hồ sơ và thụ lý nhanh chóng.