Những người lính đã hy sinh một phần thân thể và cống hiến tuổi thanh xuân cho hòa bình, độc lập hôm nay. Ảnh: Trọng Tùng

Tháng Bảy lại về, mang theo những ký ức không thể nào quên về sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ngày 27/7 hằng năm không chỉ là dịp để cả nước tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hiện cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từng bị địch bắt tù đày…

Những thương binh mang trên mình vết thương chiến tranh suốt cả cuộc đời. Ảnh: Trọng Tùng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang sống trong cảnh khó khăn, bệnh tật và cô quạnh. Có những thương binh mang trên mình vết thương chiến tranh suốt cả cuộc đời. Có những người mẹ đã đi qua gần hết cuộc đời vẫn đau đáu nỗi nhớ người con mãi mãi không trở về.

Lan tỏa nghĩa tình qua chương trình “Tri ân tháng Bảy”

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; coi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý thiêng liêng của dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Báo VietNamNet phát động Chương trình “Tri ân tháng Bảy”, nhằm thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chương trình được khởi động từ ngày 7/5/2026 đến hết ngày 27/7/2026. Báo VietNamNet sẽ công khai toàn bộ danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình.

Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tấm lòng tri ân, là tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho hòa bình, độc lập hôm nay.

Báo VietNamNet trân trọng kêu gọi quý bạn đọc, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp để chương trình có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong dịp 27/7 năm nay.

Một sự sẻ chia hôm nay có thể trở thành nguồn động viên lớn lao đối với những con người đã dành cả tuổi trẻ cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

