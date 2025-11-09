Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp dạy chữ cho bà con làng Khôn (Ảnh: Ngọc Thu)

Gieo con chữ ở miền biên viễn

Cụm dân cư Suối Khôn, xã biên giới Ia Mơ được hình thành từ năm 2003, là nơi sinh sống của hơn 500 người Gia Rai. Cuộc sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Con em trong độ tuổi đến trường phải đi ra trung tâm xã Ia Lâu để học tập, nhiều người chưa đọc thông, viết thạo và đây là trở ngại lớn khiến con đường thoát nghèo thêm gập ghềnh.

Là người thường xuyên gắn bó với cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp hiểu rõ những khó khăn của bà con. Vì vậy, muốn bà con thay đổi cuộc sống, trước hết phải giúp họ biết chữ, để đọc, để hiểu, để làm và để ngày càng tiến bộ hơn.

Nghĩ là làm, Thiếu tá Luân mạnh dạn đề xuất Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn để trực tiếp triển khai mô hình “Lớp học xóa mù chữ” cho dân làng.

Tháng 4/2023, lớp xóa mù chữ được triển khai. Để đảm bảo hiệu quả, Thiếu tá Luân đề xuất tổ chức lớp theo từng đợt, mỗi đợt 15 học viên và anh trực tiếp phụ trách môn Toán.

“Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi lựa chọn cách truyền đạt gần gũi, trực quan, gắn bài học với hình ảnh quen thuộc trong đời sống để bà con dễ hiểu, dễ nhớ. Dù ban ngày đi rẫy, tối về ai cũng mệt nhưng mỗi buổi học đều đông đủ, không ai muốn nghỉ. Kết thúc mỗi đợt, bà con đã có thể đọc trôi chảy, viết đúng chính tả và thực hiện được các phép tính đơn giản”, Thiếu tá Luân chia sẻ.

Còn tại xã biên giới Ia Púch, vào dịp hè, lớp học dành cho các em học sinh trong làng vẫn sáng hàng đêm. Từ năm 2022 đến nay, đã có hàng chục em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia ôn tập hè. Thời gian ôn tập mỗi tuần 3 buổi. Các em được sắp xếp ngồi theo từng khối lớp để tiện cho việc ôn tập. Trong đó, Thiếu tá Puih Đức, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch cùng các cán bộ của đội chịu trách nhiệm giảng dạy.

Em Siu Niên, học sinh lớp 4, làng Goòng, xã Ia Púch phấn khởi nói: “Mỗi năm vào dịp hè, em và các bạn trong làng thường theo các chú bộ đội đến lớp học. Em rất vui vì được chú Đức dạy kiến thức dễ hiểu, em ngày càng học tốt hơn”.

Lớp học hè vùng biên giới Ia Púch do Thiếu tá Puih Đức, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch cùng các đồng đội trực tiếp giảng dạy (Ảnh: Ngọc Thu)

Xây dựng vùng biên giới ấm no

Bên cạnh việc nâng cao trình độ, để người dân vùng biên “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, Thiếu tá Puih Đức cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Ia Púch đã hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo đó, từ việc trồng cây điều kém hiệu quả, bà con đã được anh Đức hướng dẫn chuyển sang cây lúa nước 2 vụ/năm cho năng suất cao.

Cũng như nhiều bà con làng Chư Kó khác, giờ đây mỗi năm gia đình ông Siu Kim thu hoạch hai vụ lúa, đạt khoảng 50 triệu đồng/vụ. Ông Kim tâm sự: “Nhờ có Bộ đội Puih Đức cùng các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng mà cuộc sống gia đình mình đã thay đổi. Mình không còn lo cái bụng đói nữa, các con ăn học, biết chữ, mình vui lắm”.

Với vai trò Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lôp, Thiếu tá Luân luôn cùng đồng đội bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Anh cùng đồng đội duy trì hiệu quả nhiều mô hình ý nghĩa như: “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”; thường xuyên đến thăm hỏi, động viên học sinh và những hộ nghèo được phân công giúp đỡ, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ bà con vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, các anh còn tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng biên giới vững mạnh.

Ông Siu Nganh, Trưởng thôn làng Khôn, chia sẻ: “Bà con trong làng rất quý bộ đội. Bộ đội không chỉ dạy chữ mà còn nhiệt tình hướng dẫn bà con cách làm vườn trồng rau xanh, làm kinh tế, hiểu pháp luật, giúp đỡ khi đau ốm hay gặp khó khăn. Vì vậy, dân làng ai cũng coi bộ đội như những người con của làng”.

Với lòng nhiệt huyết của mình, hình ảnh thầy giáo mang quân hàm xanh như Nguyễn Văn Luân, Puih Đức đã in sâu vào trái tim của bà con dân tộc. Những việc làm của các anh đã mang đến nụ cười, niềm tin tưởng và sự đổi thay trong cuộc sống của người dân miền biên viễn,