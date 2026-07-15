Máy điều hòa Điều hòa là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong mùa nóng. Công suất của máy thường dao động từ khoảng 700W đến hơn 2.000W, đặc biệt khi hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Việc đặt nhiệt độ quá thấp hoặc bật tắt liên tục còn khiến điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.

Tủ lạnh Tủ lạnh hoạt động 24/24 nên luôn nằm trong nhóm thiết bị dùng điện nhiều trong gia đình. Vào mùa hè, nhiệt độ môi trường cao khiến máy nén phải hoạt động thường xuyên hơn để giữ lạnh, từ đó làm tăng lượng điện tiêu thụ.

Quạt hơi nước, quạt điều hòa Quạt điều hòa và quạt hơi nước có mức tiêu thụ điện thấp hơn điều hòa nhưng cao hơn quạt điện thông thường. Công suất thường dao động khoảng 60–250W, đặc biệt các mẫu dung tích lớn có thể tiêu thụ điện đáng kể khi vận hành liên tục.

Bếp điện Dù không phải thiết bị làm mát, bếp điện là một trong những thiết bị gia dụng tiêu thụ điện rất lớn vào mùa hè khi nhu cầu nấu nướng tăng cao. Công suất của bếp điện thường từ 1.000W đến hơn 2.000W mỗi vùng nấu.

Bình nóng lạnh Nhiều người ít dùng nước nóng vào mùa hè, nhưng nếu bình nóng lạnh vẫn bật liên tục thì điện năng tiêu thụ vẫn đáng kể. Thiết bị này thường có công suất khoảng 1.500–2.500W và có thể gây lãng phí nếu không tắt khi không cần thiết.