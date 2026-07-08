Chia sẻ với VietNamNet chiều 8/7, chị Nguyễn Thị Lan ở xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nói: “Tháng 6 nhận hoá đơn tiền điện tôi giật mình vì con số cao gấp đôi so với tháng 5”.

Gia đình chị Lan sử dụng khá nhiều thiết bị điện. Theo đó, tháng 5 vừa qua thời tiết nắng nóng, tiền điện vọt lên gần 2,9 triệu đồng. Sang đến tháng 6, hoá đơn tiền điện tăng dựng đứng lên hơn 5,8 triệu đồng, tức gấp khoảng 2 lần so với tháng 5.

Hằng năm, vào các tháng hè cao điểm nắng nóng, hoá đơn tiền điện của gia đình đều có xu hướng tăng mạnh so với các tháng đầu năm. Song, tháng cao điểm nắng nóng của hè năm ngoái, tiền điện của gia đình chị cũng chỉ ở mức 4,5 triệu đồng.

“Một tháng hết hơn 5,8 triệu đồng là số tiền điện cao kỷ lục với gia đình tôi”, chị Lan cho hay.

Chị Hoàng Thị Hiền ở phường Định Công (Hà Nội) cũng cho biết, hoá đơn tiền điện tháng 6 nhà chị tăng mạnh so với các tháng trước đó. Cụ thể, tháng 6 tiền điện nhà chị hết gần 2,35 triệu đồng, trong khi tháng 4 và tháng 5 lần lượt ở mức 1,6 triệu đồng và 1,97 triệu đồng.

“Thói quen sử dụng điện trong sinh hoạt của gia đình tôi gần như không thay đổi nhưng tiền điện vẫn tăng”, chị nói. Theo đó, ban ngày vợ chồng chị đều đi làm, con gửi sang nhà ông bà. Do đó, hầu hết các thiết bị điện trong gia đình chỉ sử dụng vào buổi tối.

Nhiều gia đình khác cũng phản ánh với VietNamNet về việc hoá đơn tiền điện tháng 6 tăng 30-40% so với tháng 5.

Ngày 25/6, hệ thống điện quốc gia ghi nhận sản lượng điện lập kỷ lục 1,215 tỷ kWh. Ảnh: EVNHANOI

Liên quan đến hoá đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, ngay từ trước mùa nắng nóng năm 2026, Tổng công ty đã khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, đồng thời hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ và giải thích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng.

Thực tế, trong tháng 5, tháng 6 vừa qua, khu vực miền Bắc liên tiếp ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài. Phụ tải hệ thống điện do EVNNPC quản lý nhiều ngày liên tiếp duy trì trên 20.000 MW và liên tục lập các mức kỷ lục mới, cao nhất đạt 21.142 MW vào ngày 24/6; sản lượng điện ngày cao nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25/6.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết, trong đợt nắng nóng từ ngày 22-25/6, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục về sản lượng điện ngày cao nhất đạt 1,215 tỷ kWh (ngày 25/6), công suất cực đại đạt 57.537 MW (ngày 24/6).

“Từ những số liệu trên cho thấy nhu cầu sử dụng điện trên toàn khu vực tăng rất cao trong thời gian nắng nóng, khiến sản lượng điện tiêu thụ của nhiều hộ gia đình tăng tương ứng”, EVNNPC nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tháng 6 cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè nên thời gian sinh hoạt tại gia đình nhiều hơn, dẫn đến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát, các thiết bị điện gia dụng... tăng so với các tháng trước.

Đơn vị này cho biết, khi sản lượng điện tiêu thụ tăng, hóa đơn tiền điện cũng tăng tương ứng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang, phần điện năng tiêu thụ tăng thêm có thể được tính ở các bậc giá cao theo quy định hiện hành.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của khách hàng sử dụng điện, EVNNPC cho hay luôn chủ động tiếp nhận và nắm bắt thông tin. Theo đó, Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNNPC sẽ căn cứ dữ liệu sử dụng điện thực tế, đối chiếu lịch sử sản lượng và hóa đơn các tháng liền kề của từng khách hàng để phân tích, giải thích nguyên nhân cụ thể. Đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Trường hợp khách hàng vẫn còn băn khoăn hoặc có đề nghị kiểm tra, Điện lực quản lý khu vực sẽ kiểm tra hệ thống đo đếm, chỉ số công tơ và xác minh thực tế, bảo đảm mọi kiến nghị đều được xử lý khách quan, minh bạch và trả lời kịp thời.

Lý giải việc hoá đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình tăng cao, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong các đợt nắng nóng.

Song song đó, giá điện sinh hoạt hiện hành được tính theo bậc thang lũy tiến. Cụ thể, mức giá ở bậc 1 thấp nhất là 1.940 đồng/kWh và tăng dần ở các bậc theo kế tiếp. Cao nhất là bậc 6 với đơn giá 3.460 đồng/kWh.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực nhấn mạnh, khi nhu cầu sử dụng điện tăng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng do các hộ gia đình sử dụng nhiều điều hòa và thiết bị làm mát, sản lượng điện tiêu thụ có thể vượt sang các bậc giá cao hơn theo biểu giá điện lũy tiến. Đây là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng và khó tránh khỏi trong mùa nắng nóng,

Để tránh cho hoá đơn tiền tăng vọt, Bộ Công Thương thường xuyên khuyến nghị các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết nhằm giảm sản lượng điện ở các bậc giá cao, góp phần giảm chi phí tiền điện, ông Hùng cho hay.

(*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi).