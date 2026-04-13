Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) vừa thông báo về tình hình vận hành hệ thống và điện thị trường điện tuần 15 (từ ngày 6 đến 12/4). Trong đó, NSMO nhấn mạnh, do ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng trên phạm vi cả nước, nhu cầu tiêu thụ điện đã xác lập kỷ lục mới của 2026.

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn quốc tuần 15 (các ngày làm việc từ 6-10/4) đạt 1,074 tỷ kWh, tăng mạnh 9,5% so với tuần 14.

Công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 52,225 MW (vào thời điểm 15h25), xác lập kỷ lục mới của năm 2026, trong đó Pmax miền Bắc đạt 24.440 MW.

Sản lượng điện toàn quốc đạt 1,092 tỷ kWh, lập kỷ lục mới của năm 2026. Trước đó, sản lượng điện ngày 31/3 đạt gần 1,005 trỷ kWh và ngày 7/4 là 1,078 triệu kWh.

Về cơ cấu nguồn điện phát trong ngày 8/4: thủy điện chiếm 18,5%, nhiệt điện than 58,7%; tuabin khí 9,6%; điện sinh khối 0,5%; điện gió 2%; điện mặt trời 5,1%; điện mặt trời mái nhà đầu cực 4,3% và nguồn khác là 1,3%.

Theo đó, điện mặt trời mái nhà với sản lượng đạt 47,1 triệu kWh, tiếp tục duy trì vị trí nguồn cung lớn thứ 5 cho hệ thống điện, vượt xa điện gió (22,2 triệu kWh) và chỉ kém điện mặt trời mặt đất 8,7 triệu kWh.

Dù nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc liên tục vượt 1 tỷ kWh và xác lập kỷ lục mới của 2026, song NSMO cho biết, hệ thống điện quốc gia vẫn được vận hành an toàn, ổn định. Các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước. Điện áp trên hệ thống điện và mức mang tải các thiết bị trong giới hạn vận hành cho phép.

Trong tuần vận hành tuần 16, với tình hình dự báo thời tiết có nắng nóng đan xen mưa dông trong ngày, NSMO nhận định nhu cầu tiêu thụ điện vẫn ở mức cao, nhưng sẽ giảm so với tuần 15.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), quý II năm nay là cao điểm nắng nóng, sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, nhất là tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, sự phát triển của AI, chuyển đổi số và xe điện cũng làm gia tăng nhu cầu điện, đặc biệt ở các đô thị lớn.

Vì vậy, EVN yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xây dựng kế hoạch vận hành theo từng tình huống, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để điều chỉnh phụ tải trong cao điểm mùa khô.

Các đơn vị phối hợp với NSMO để quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện.

Song song đó, đẩy mạnh tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, đầu tư hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới phân phối, đặc biệt tại miền Bắc.

EVN cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm nhằm giảm nguy cơ sự cố và chi phí tiền điện.