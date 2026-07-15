Vụ kiện tập trung vào hai cựu nhân viên ít tên tuổi của OpenAI là Tang Yew Tan và Chang Liu. Apple cáo buộc hai người này có "hành vi trộm cắp hệ thống" đối với các tài sản trí tuệ giá trị nhất của hãng. Apple đang khởi kiện họ với hai tội danh: "Vi phạm thỏa thuận sở hữu trí tuệ" và "Chiếm đoạt bí mật thương mại".

Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế nổi tiếng của Apple, không bị nêu tên trực tiếp, nhưng có liên quan với vai trò đồng sáng lập io - startup phần cứng AI, được OpenAI mua lại năm 2025 và cũng nằm trong danh sách bị kiện.

Phản hồi về vụ việc, đại diện OpenAI cho biết công ty "không quan tâm đến bí mật thương mại của các công ty khác" và đang xem xét đơn kiện.

OpenAI hiện phát triển một thiết bị phần cứng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dù chưa công bố chi tiết, thiết bị này được dự đoán sẽ cạnh tranh trực tiếp với điện thoại thông minh, hoạt động dưới dạng kính thông minh hoặc ghim cài áo AI.

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại. Ảnh: dpa

Đầu năm 2024, Apple từng hợp tác để đưa ChatGPT vào trợ lý ảo Siri do gặp khó khăn trong việc tự phát triển mô hình AI. Tuy nhiên, mối quan hệ này rạn nứt khi Apple chọn Google Gemini làm đối tác AI chiến lược vào tháng 1, trước khi tung ra vụ kiện chấn động.

Đánh cắp dữ liệu qua lỗ hổng hệ thống

Chang Liu làm kỹ sư điện tử hệ thống cao cấp tại Apple trong 8 năm, trước khi sang OpenAI vào tháng 1/2026. Apple cho biết Liu đã giữ lại máy tính xách tay của công ty và cắt đứt liên lạc. Sau khi rời đi, Liu tiếp tục móc nối với Yu-Ting "Alyssa" Peng, một nhân viên vẫn đang làm việc tại Apple khi đó.

Theo đơn kiện, Liu đã hướng dẫn Peng nghiên cứu các tài liệu độc quyền của Apple để vượt qua vòng phỏng vấn tại OpenAI. Trước khi nghỉ việc, Peng đã để Liu sử dụng máy tính của mình nhằm truy cập vào mạng lưới nội bộ của Apple. Liu cũng phát hiện và khai thác một lỗ hổng xác thực chưa từng được biết đến trên chiếc laptop giữ lại trái phép để xâm nhập hệ thống.

"Buồn cười thật, tôi vừa truy cập được vào kho lưu trữ mạng rồi", Liu nhắn tin cho Peng. Toàn bộ tin nhắn này đã bị hệ thống giám sát của Apple ghi lại. Liu sau đó đã tải xuống hàng chục tệp tin phần cứng bảo mật, bao gồm thông tin chi tiết về các sản phẩm chưa ra mắt, tài liệu kỹ thuật và quy trình sản xuất bảng mạch.

Khai thác thông tin từ chuỗi cung ứng

Tang Yew Tan, cựu giám đốc thiết kế sản phẩm cho iPhone và Apple Watch, rời Apple vào tháng 3/2024 và trở thành Giám đốc Phần cứng tại OpenAI từ tháng 7/2025.

Apple cáo buộc Tan đã trực tiếp phỏng vấn các nhân viên Apple để khai thác thông tin, bằng cách cố tình sử dụng các mật danh dự án nội bộ. Vụ kiện cho thấy OpenAI đã lôi kéo khoảng 400 cựu nhân viên của Apple. Tan bị cho là đã yêu cầu các ứng viên mang theo bản thiết kế CAD (thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính) cùng các mẫu thử nghiệm, đồng thời tiết lộ thông tin về các nhà cung ứng của Apple.

Công ty của Tim Cook cho rằng, Tan còn hướng dẫn các ứng viên không tiết lộ với Apple việc họ sắp chuyển sang OpenAI, để có thể tiếp tục làm việc tại công ty lâu nhất có thể.

Trước khi nghỉ việc, Tan bị cáo buộc đã tải về tài liệu hướng dẫn quy trình bảo mật dành cho nhân viên nghỉ việc. Apple tin rằng tài liệu này sau đó được sử dụng để giúp các nhân viên chuyển sang OpenAI né tránh các biện pháp kiểm tra bảo mật.

Ngoài các cáo buộc cụ thể đối với Tang Yew Tan và Chang Liu, Apple cho rằng các hành động này phản ánh một "mô hình sai phạm có tổ chức" trong OpenAI.

Theo hồ sơ vụ kiện, Apple có bằng chứng về các hành vi tương tự diễn ra ở nhiều cấp bậc, nhiều bộ phận kỹ thuật khác nhau trong OpenAI. Công ty cũng cáo buộc OpenAI chủ động tiếp cận mạng lưới nhà cung cấp, mà Apple đã xây dựng trong nhiều năm nhằm phục vụ việc phát triển thiết bị AI mới.

Một ví dụ được Apple nêu là Tan đã gửi cho chính mình thông tin về các nhà cung cấp trước khi nghỉ việc. Sau đó, một nhân viên OpenAI được cho là đã liên hệ với đối tác của Apple để yêu cầu thực hiện một quy trình xử lý kim loại, vốn được Apple xem là bí mật thương mại, đồng thời khiến đối tác tin rằng họ đã nhận được sự cho phép từ Apple.

Apple cho biết đã gửi thư cho OpenAI từ tháng 2 trong giai đoạn đầu điều tra, đề nghị công ty giải thích các biện pháp nhằm ngăn chặn việc nhân viên mang theo thông tin mật từ Apple. Theo Apple, OpenAI chưa phản hồi yêu cầu này.

Nhà sản xuất iPhone khẳng định những bằng chứng hiện tại mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", do hãng mới chỉ tiếp cận được dữ liệu trên các thiết bị nội bộ. Quá trình thu thập chứng cứ pháp lý sắp tới có thể phơi bày quy mô chiếm đoạt tài sản trí tuệ lớn hơn nhiều lần.

Apple đã thuê Weil, Gotshal & Manges, LLP - một trong những công ty luật hàng đầu nước Mỹ - để đại diện cho mình trong vụ kiện mang tính quyết định đến tương lai của cả hai ông lớn công nghệ này.

(Theo Fortune)