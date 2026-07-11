Apple ngày 10/7 đệ đơn kiện OpenAI lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty AI này có hành vi chiếm đoạt bí mật thương mại, tài sản trí tuệ và phối hợp với các cựu nhân viên Apple nhằm thu thập thông tin mật.

Trong đơn kiện, Apple viết: "Ở mọi cấp độ, từ các thành viên đội ngũ kỹ thuật đến Giám đốc Phần cứng và phối hợp với các đối tác kinh doanh, OpenAI đã đánh cắp bí mật thương mại và thông tin mật của Apple".

“Táo khuyết” yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm đối với các hành vi bị cho là vi phạm, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại, dù chưa công bố con số cụ thể.

CEO Apple Tim Cook và CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: Tom's Guide

Theo nội dung hồ sơ, Apple đưa ra bốn nhóm cáo buộc chính.

Cựu kỹ sư tiếp tục truy cập hệ thống sau khi nghỉ việc

Một trong những bị đơn được nêu tên là Chang Liu, cựu kỹ sư hệ thống điện cấp cao làm việc tại Apple trong tám năm trước khi gia nhập OpenAI vào tháng 1/2026.

Apple cho rằng sau khi nghỉ việc, Liu phát hiện vẫn có thể truy cập kho dữ liệu nội bộ do một lỗ hổng xác thực chưa được phát hiện. Thay vì báo cho Apple, ông bị cáo buộc tiếp tục khai thác lỗ hổng này và hướng dẫn một đồng nghiệp vẫn đang làm việc tại công ty chia sẻ thêm thông tin.

Theo đơn kiện, Liu nhắn với đồng nghiệp rằng ông vẫn còn một máy tính có thể dùng để truy cập tài liệu mật và sau đó còn sử dụng máy tính do Apple cấp cho người này để truy cập mạng nội bộ khi bản thân đã không còn là nhân viên.

Apple cũng trích đoạn tin nhắn được cho là giữa hai người, trong đó Liu viết: "Tôi phát hiện vẫn có thể truy cập kho dữ liệu mạng, thật buồn cười". Người đồng nghiệp được cho là trả lời: "Tôi sẵn sàng".

Cáo buộc yêu cầu ứng viên mang linh kiện Apple đến phỏng vấn

Apple còn cáo buộc Tang Yew Tan, cựu Phó chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch, hiện giữ chức Giám đốc Phần cứng tại OpenAI, đã yêu cầu ứng viên mang theo linh kiện, nguyên mẫu và bản vẽ kỹ thuật của Apple trong các buổi phỏng vấn.

Theo hồ sơ, Tan được cho là đã nhắn với một nhân viên Apple rằng nên mang theo các bộ phận từng tham gia phát triển như pin, hệ thống đóng gói chip (System-in-Package), bo mạch chủ và các tấm chắn kim loại để "giới thiệu" với nhóm phỏng vấn.

Apple cho rằng hành vi này nhằm thu thập và tiết lộ các công nghệ độc quyền của hãng.

Nhắm vào chuỗi cung ứng của Apple

Đơn kiện cũng cáo buộc OpenAI tiếp cận các nhà cung cấp của Apple để khai thác thêm thông tin về quy trình thiết kế và sản xuất.

Theo Apple, OpenAI đã sử dụng hiểu biết về các mối quan hệ với đối tác, quy trình sản xuất và thuật ngữ nội bộ của Apple để lấy thêm thông tin từ các bên thứ ba vốn có quan hệ hợp tác với hãng.

Apple cho rằng đây là nỗ lực mở rộng việc thu thập bí mật thương mại vượt ra ngoài phạm vi tuyển dụng nhân sự.

Hướng dẫn nhân viên rời Apple tránh bị phát hiện

Một nội dung đáng chú ý khác là cáo buộc OpenAI hướng dẫn các nhân viên Apple chuẩn bị nghỉ việc cách xử lý quá trình thôi việc nhằm tránh bị giám sát.

Theo Apple, OpenAI khuyên nhân viên không tiết lộ nơi làm việc tiếp theo và hướng dẫn cách tránh được việc bị yêu cầu rời công ty ngay lập tức. Điều này, theo Apple, giúp các nhân viên có thêm thời gian tiếp tục truy cập hệ thống nội bộ và sao chép thông tin trước khi tài khoản bị khóa.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai công ty thay đổi nhanh chóng. Chỉ khoảng hai năm trước, Apple và OpenAI còn hợp tác để đưa ChatGPT lên các thiết bị của Apple. Tuy nhiên, khi OpenAI mở rộng tham vọng sang lĩnh vực phần cứng và thu hút nhiều kỹ sư cấp cao từ Apple, cạnh tranh giữa hai bên ngày càng gia tăng.

Đến nay, OpenAI chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc.

Giới quan sát nhận định vụ kiện nhiều khả năng sẽ kéo dài trong nhiều năm. Nếu các cáo buộc được chứng minh tại tòa, đây có thể trở thành một trong những vụ tranh chấp bí mật thương mại có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành AI, đồng thời tác động đến cuộc đua phát triển phần cứng và trí tuệ nhân tạo giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

(Theo Tom’s Guide)