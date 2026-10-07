Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định về công tác dân tộc. Ảnh: Hoàng Quý

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức cuộc họp góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định về công tác dân tộc. Tham dự cuộc họp có đại diện một số bộ, ngành trung ương; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho biết, hồ sơ dự thảo có dung lượng lớn, khoảng 470 trang, gồm dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định, báo cáo tổng kết, báo cáo tiếp thu, giải trình, các báo cáo khảo sát và tài liệu liên quan.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào một số nhóm vấn đề chính được quy định trong dự thảo Nghị định.

Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Quý

Kế thừa quy định phù hợp, không tạo thêm chính sách mới

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, dự thảo Nghị định mới được xây dựng bảo đảm xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc cơ bản và những quy định nền tảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Đồng thời, quy định các biện pháp làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thống nhất công tác dân tộc và quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên phạm vi cả nước, bảo đảm thể chế hóa toàn diện các quy định liên quan về công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 65-KL/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chiến lược công tác dân tộc…

Một điểm được nhấn mạnh là, dự thảo Nghị định không đặt ra chính sách mới về công tác dân tộc. Dự thảo Nghị định cũng đã được rà soát, thống nhất không điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền ba cấp, phù hợp với phạm vi quản lý nhà nước của từng cơ quan, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan.

Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch góp ý dự thảo Nghị định về công tác dân tộc tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Quý Từ “chính sách dân tộc” sang “biện pháp tổ chức thực hiện”

Một trong những nội dung được đề nghị tập trung thảo luận là tên gọi và phạm vi quy định của chương về chính sách dân tộc.

Theo dự thảo, tên Chương được điều chỉnh từ “Chính sách dân tộc” sang “Các biện pháp tổ chức thực hiện chính sách dân tộc”. Sự thay đổi này nhằm bảo đảm phù hợp với Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền của Chính phủ.

Đồng thời, nội hàm các điều khoản quy định tại Chương này được điều chỉnh theo hướng quy định rõ, đây là các biện pháp tổ chức thực hiện những chính sách dân tộc hiện hành.

Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước từ Trung ương đến cấp xã

Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo là, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, quy định cụ thể về nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc; trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong tình hình mới; bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; bảo đảm nguyên tắc “một việc do một cơ quan chủ trì thực hiện”; bảo đảm thống nhất, không chồng chéo trong thực hiện.

Đại diện Bộ Quốc phòng đóng góp ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Quý

Các điều từ Điều 20 đến Điều 25 dự kiến quy định về nội dung quản lý nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương; trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, ngành Trung ương, UBND cấp tỉnh.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã trong thực hiện công tác dân tộc. Việc bổ sung quy định này được đặt trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương có những thay đổi, đòi hỏi trách nhiệm thực hiện chính sách dân tộc phải được xác định rõ hơn ở từng cấp.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định rõ trách nhiệm sẽ góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời tạo cơ sở để tổ chức thực hiện chính sách dân tộc thống nhất, thông suốt.

Đại biểu tập trung góp ý những vấn đề còn “khoảng trống”

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung vào những nội dung có tác động trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện chính sách dân tộc ở Trung ương và địa phương.

Các ý kiến đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để tránh trùng lặp với các nghị định, luật và văn bản chuyên ngành đã được ban hành; đồng thời bảo đảm các quy định mới đủ rõ để địa phương có căn cứ triển khai, nhất là trong bối cảnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương có những thay đổi.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát những nhóm đối tượng đặc thù, trong đó có dân tộc rất ít người, để bảo đảm khi Nghị định được thông qua thì có đầy đủ căn cứ pháp lý và cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Các ý kiến tại hội thảo được cơ quan soạn thảo ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo.

6 chương, 29 điều, cập nhật 12 nhóm chính sách dân tộc Dự thảo Nghị định công tác dân tộc gồm 6 chương, 29 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc. Một trong những nội dung trọng tâm là cập nhật 12 nhóm chính sách dân tộc, trong đó có đầu tư, phát triển bền vững; giáo dục và đào tạo; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; văn hóa, thể thao, du lịch; y tế, dân số; thông tin, truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh. Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện các chính sách về công tác dân tộc từ năm 2011 đến nay, đồng thời rà soát hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật và các văn bản có liên quan.