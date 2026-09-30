Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã nhận được 138 văn bản góp ý cho dự thảo về Nghị định về công tác dân tộc thay thế các quy định hiện hành.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp.

Cập nhật 12 nhóm chính sách dân tộc

Sáng 30/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp Thường trực Tổ soạn thảo Nghị định về công tác dân tộc, dự kiến thay thế Nghị định 05/2011/NĐ-CP và Nghị định 127/2024/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 29 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Một trong những nội dung trọng tâm là cập nhật 12 nhóm chính sách dân tộc, trong đó có đầu tư, phát triển bền vững; giáo dục và đào tạo; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS); văn hóa, thể thao, du lịch; y tế, dân số; thông tin, truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện các chính sách về công tác dân tộc từ năm 2011 đến nay, đồng thời rà soát hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật và các văn bản có liên quan.

Trong quá trình xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã rà soát 17 văn bản của Đảng, 35 luật, 5 nghị quyết của Quốc hội, 24 nghị định, 2 nghị quyết của Chính phủ và 10 điều ước quốc tế có liên quan.

Bộ cũng tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức; đồng thời trao đổi với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Theo ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó Tổ soạn thảo, đến nay Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã nhận được 138 văn bản góp ý. Các ý kiến cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định mới thay thế các quy định hiện hành.

Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó Tổ soạn thảo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trong tháng 10

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo tập trung góp ý về căn cứ pháp lý, kỹ thuật xây dựng văn bản, bố cục và những nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ căn cứ pháp lý và nội dung dự thảo; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan.

Thứ trưởng Thường trực cũng đề nghị các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị hội nghị lấy ý kiến tiếp theo với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương.

Bà Lương Thị Việt Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo kế hoạch, Tổ soạn thảo phấn đấu hoàn chỉnh dự thảo vào giữa tháng 10 để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ, phấn đấu hoàn thiện trong tháng 10 để trình Chính phủ xem xét.