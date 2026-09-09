Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Công văn số 660-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao nhiệm vụ chuẩn bị Đề án tổng kết, xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc.

Tính đến tháng 9/2026, Bộ đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) triển khai một số hoạt động nghiên cứu thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; xây dựng phương án triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án, dự toán kinh phí; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án.

Trong quý IV/2026, các nhiệm vụ dự kiến tập trung vào rà soát, hoàn thiện kế hoạch triển khai và danh mục hồ sơ trình Đảng ủy Chính phủ; phân công cụ thể trách nhiệm, tiến độ thực hiện của từng đơn vị. Vụ Chính sách phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề cương báo cáo tổng kết, báo cáo xin ý kiến Ban Soạn thảo; đồng thời chuẩn bị nội dung khảo sát, hội thảo phục vụ xây dựng Đề án.

Cùng với đó là tổ chức khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và chuyên gia để kiểm chứng những nhận định, bổ sung thông tin, hoàn thiện cơ sở thực tiễn cho báo cáo tổng kết Nghị quyết 24.

Tổng kết Nghị quyết 24 là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh ghi nhận sự nỗ lực của Vụ Chính sách và các vụ liên quan trong việc tham mưu triển khai tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong năm 2026 - 2027, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu quá trình triển khai phải khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Việc tổng kết, tham mưu xây dựng nghị quyết cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, xác định rõ yêu cầu, nội dung và tiến độ thực hiện.

Vụ Chính sách được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu danh mục hồ sơ cần trình Đảng ủy Chính phủ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng công việc.

Đối với đề cương báo cáo tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Vụ Chính sách tham mưu xây dựng, báo cáo xin ý kiến Ban soạn thảo trước khi triển khai các bước tiếp theo. Báo cáo cần tập trung vào hai phần lớn: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 24 và đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc trong giai đoạn tới.

Phần đánh giá phải làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm. Các nhận định cần có căn cứ, phản ánh đúng thực tiễn triển khai và những chuyển biến trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Về khảo sát và tổ chức hội thảo khoa học, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh lưu ý, đây là những hoạt động nhằm kiểm chứng tính chính xác của các nhận định, rà soát mức độ đầy đủ của thông tin, phát hiện những nội dung còn thiếu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Vì vậy, đề cương, nội dung khảo sát và chủ đề hội thảo phải được tính toán kỹ, bám sát những vấn đề cần làm rõ từ thực tiễn. Kết quả thu nhận cần được tổng hợp, đối chiếu và chắt lọc để đưa vào báo cáo chính thức.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc

Xác định mục tiêu công tác dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045

Đề cập đến nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh việc dự báo tình hình, xác định hướng phát triển và đề xuất chính sách cho giai đoạn mới là phần việc khó, đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng. Báo cáo cần phân tích bối cảnh thế giới, tình hình trong nước và những vấn đề đặt ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm rõ các yếu tố có thể tác động đến công tác dân tộc trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, xây dựng quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2035, định hướng đến năm 2045. Các đề xuất phải thể hiện rõ vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần đạt được những chuyển biến gì qua từng mốc thời gian, từ đời sống người dân, điều kiện phát triển đến khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Để xác định nhiệm vụ, giải pháp, trước hết cần rà soát những nội dung liên quan trong Hiến pháp, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng và những nghị quyết có liên quan của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, rà soát các chương trình, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm các đề xuất có căn cứ, tính kế thừa và sự thống nhất.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp phải gắn trực tiếp với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua tổng kết. Với từng vấn đề, cần xác định công tác dân tộc phải làm gì, nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung và cách thức tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến. Mục tiêu đến năm 2035, tầm nhìn 2045 phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ phù hợp, có lộ trình và điều kiện bảo đảm thực hiện.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh giao Vụ Chính sách tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện danh mục hồ sơ, kế hoạch triển khai và đề cương báo cáo; chuẩn bị nội dung khảo sát, hội thảo sát yêu cầu tổng kết. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.