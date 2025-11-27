Vượt đại dương, đặt niềm tin vào nền y tế ở Việt Nam

Sống và làm việc tại Mỹ, cả 4 bạn trẻ đều mắc tật khúc xạ nặng, phải gắn bó với cặp kính dày suốt nhiều năm. Thoạt nhìn, việc đeo kính tưởng chừng chỉ là thói quen, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, đó lại là chuỗi bất tiện kéo dài. Từ công việc đến sinh hoạt thường ngày, cặp kính dày cộp luôn là nguyên nhân gây gián đoạn tầm nhìn.

Chính những phiền toái đó đã thôi thúc họ tìm kiếm một giải pháp dứt điểm - đó là phẫu thuật khúc xạ xóa cận. Sau khi cân nhắc giữa việc phẫu thuật tại Mỹ hay trở về Việt Nam, 4 bạn trẻ đã đưa ra quyết định đầy bất ngờ, vượt hơn 15.000km, trở về Việt Nam.

Việc lựa chọn Việt Nam thay vì các cơ sở y tế tại Mỹ được thúc đẩy bởi sự kết hợp của hai yếu tố then chốt. Trước hết là sự tin tưởng vào chất lượng chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ trong nước. Bên cạnh đó là lợi thế về chi phí, khi Việt Nam có thể mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao với mức giá hợp lý hơn, giúp tối ưu hóa được khoản đầu tư cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bốn bạn trẻ Việt kiều cùng nhau phẫu thuật khúc xạ tại Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng

Niềm tin được đặt vào Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng và BS.CKII Trương Công Minh - Giám đốc điều hành bệnh viện kiêm Chủ tịch Hội Phẫu thuật Khúc xạ Hệ thống Mắt Sài Gòn, người đã thực hiện thành công hơn 160.000 lượt phẫu thuật khúc xạ. BS. Minh không chỉ là chuyên gia đầu ngành mà còn là biểu tượng của tâm huyết và sự tận tụy trong nghề.

“Tái sinh” thị lực chỉ sau một ngày

Trước khi phẫu thuật, 4 bạn trẻ đều mang những độ cận khá cao: Vijitta Thitsaphaophandouang cận 4.0 diop mắt phải và 3.25 diop mắt trái; Jason Minh Nguyen cận 3.75 diop mắt phải và 3.5 diop mắt trái; và Andy France cùng 3.5 diop cả hai mắt. Đặc biệt, Calvin Thai Huynh là trường hợp phức tạp hơn với độ loạn thị lớn, mắt phải Cận 2 - Loạn 3 diop; Mắt trái Cận 1 - Loạn 3 diop.

Với tình trạng thị lực hiện tại và mong muốn phục hồi kịp thời để trở về Mỹ, cả bốn bạn trẻ đã được BSCKII Trương Công Minh trực tiếp phẫu thuật bằng phương pháp FEMTO Pro - công nghệ xóa cận sử dụng kết hợp tia laser Femtosecond và laser Excimer, đảm bảo độ chính xác, an toàn và thời gian hồi phục nhanh chóng.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi BS.CKII Trương Công Minh - Giám đốc điều hành Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng kiêm Chủ tịch Hội Phẫu thuật Khúc xạ Hệ thống Mắt Sài Gòn

Qua ngày hôm sau, thị lực 4 bạn trẻ đã cải thiện hoàn hảo, đạt đến 10/10. “Bây giờ 4 người không còn ai phải mang kính nữa”, BSCKII Trương Công Minh chia sẻ.

Theo BSCKII Trương Công Minh, thành công này không chỉ là niềm hạnh phúc riêng, mà còn là minh chứng cho niềm tin, chất lượng và sự phát triển vượt bậc của ngành nhãn khoa Việt Nam - nơi mỗi đôi mắt được chăm sóc bằng cả chuyên môn, công nghệ hiện đại và tâm huyết tận tâm.

Được thành lập từ năm 2004, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng (Bệnh viện tư nhân Mắt Sài Gòn II) là bệnh viện đầu tiên và là "cánh chim đầu đàn" của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Tọa lạc tại trung tâm Quận 1, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng đã đồng hành hơn hai thập kỷ trong việc chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Bệnh viện sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng không gian khám chữa bệnh khang trang, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, mang đến trải nghiệm y tế an toàn và tiện nghi cho khách hàng.

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn)