Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928 - 2025)

Vào lúc 12h40 hôm nay (ngày 26/8 năm Ất Tỵ), Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TPHCM, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TPHCM, đã thu thần viên tịch tại thiền thất trong khuôn viên nhà trường, trụ thế 98 năm.

Trưởng lão Hòa thượng sinh năm Mậu Thìn (1928), cả đời gắn bó với sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục và đào tạo Tăng Ni, được xem là bậc long tượng trong nền giáo dục Phật giáo TPHCM.

Từ năm 1988 - thời điểm Trường Cơ bản Phật học TPHCM được thành lập (nay là Trường Trung cấp Phật học TPHCM), Ngài đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng và gắn bó với ngôi trường này suốt 37 năm, cho đến ngày viên tịch.

Bên cạnh đó, Ngài từng giữ nhiều trọng trách trong Giáo hội, như Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Ủy viên Giáo dục Tăng Ni, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TPHCM (nay là Ban Giáo dục Phật giáo).

Với trí tuệ uyên thâm và tâm nguyện phụng sự không ngơi nghỉ, Hòa thượng đã trực tiếp giảng dạy, dìu dắt nhiều thế hệ Tăng Ni, góp phần đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Phật giáo thành phố và cả nước.



Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông còn là một giảng sư nổi tiếng, gắn bó lâu năm với giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, nơi Ngài đã có hàng ngàn thời thuyết pháp, gieo duyên học Phật cho đông đảo Phật tử.

Song song đó, Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học giá trị, từ các đề cương giảng giải kinh Pháp Hoa, Viên Giác, Duy-ma-cật, Thủ Lăng Nghiêm, Duy Thức Luận… cho đến thơ, văn, thiền ngữ với bút danh Như Huyễn Thiền sư - thể hiện một tâm hồn nghệ sĩ thanh thoát giữa đời thường.

Những năm cuối đời, Hòa thượng chọn sống ẩn cư tại Lâm Hà (Lâm Đồng), chuyên tâm thiền định và nghiên cứu kinh điển.

Gần đây, do tuổi cao sức yếu, Ngài được đệ tử thân cận thỉnh về lại TPHCM để tiện chăm sóc. Dù thân thể mỏi mòn, tâm nguyện của Ngài vẫn sáng ngời: sống trọn đạo, dạy trọn lòng.

Chia sẻ với VietNamNet, Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội bày tỏ, sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Tăng Ni, Phật tử TPHCM nói riêng.

"Hình ảnh của Ngài - một vị Hòa thượng khiêm cung, giản dị nhưng trí tuệ và từ bi sẽ mãi là ngọn đèn sáng soi đường cho hàng hậu học trên bước đường hoằng pháp lợi sanh", một vị Giáo phẩm Văn phòng 2 Trung ương nói.