Chủ trương, quyết sách quan trọng được ban hành; triển khai nhanh chóng, quyết liệt, có điều chỉnh kịp thời… Những chuyển động gấp gáp, sống động, bước đầu hiệu quả ấy đã tạo ra niềm tin mạnh mẽ về một kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng mà chúng ta đang bước tới.

1. Ngày 5/11/2024, trong bài viết “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: “Những đổi mới về thể chế, trọng tâm là đổi mới công tác tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một trong những điều kiện cơ bản, quyết định đạt được những thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới đất nước”. Trước bối cảnh cả nước vững niềm tin bước vào kỷ nguyên mới, thể chế - “nút thắt của nút thắt”, cần được tiến hành cải cách, coi đó là bước chuyển quan trọng, bắt đầu từ việc tinh gọn lại bộ máy.

Ngày 1/7/2025 ghi một dấu mốc đậm nét trong lịch sử cải cách bộ máy của hệ thống chính trị, được xem như bước khởi đầu của sự đột phá và kiến tạo trong xây dựng, phát triển đất nước, khi chính thức bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Đây không đơn thuần là cuộc sắp xếp lại địa giới hành chính, tinh giản bộ máy, mà chính là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, tư duy cải cách hiện đại của Đảng, là bước ngoặt chiến lược về thể chế: chuyển từ mô hình phân tầng hành chính nhiều cấp sang mô hình gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu lực và gần dân hơn. Bước ngoặt lịch sử này hướng đến mục tiêu rất cụ thể: đặt người dân vào vị trí trung tâm, đặt hiệu quả lên hàng đầu, đặt lợi ích phát triển đất nước lên trên hết, trước hết.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thủ Đức (TP.HCM) trong ngày vận hành chính thức chính quyền hai cấp. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước, trong và khi đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi có dịp đi công tác tại một số địa phương như Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… Tiếp xúc với nhiều cán bộ 3 cấp tỉnh, huyện, xã và nhiều người dân, tâm lý chung cơ bản là sự háo hức, kỳ vọng vào cuộc chuyển mình của đất nước, vào vận hội mới của dân tộc.

Tất nhiên, cũng có những băn khoăn, trăn trở, bởi đây là điều họ chưa từng đối diện. Nhưng đội ngũ cán bộ trong bộ máy hành chính nhà nước đều thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện, bất kể những khó khăn, trở ngại có thể xuất hiện, thậm chí chưa thể dự đoán.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Nai hồi tháng 11/2025, tôi có dịp tiếp xúc với một số cán bộ vốn là lãnh đạo cấp sở, ngành của tỉnh luân chuyển về làm cán bộ cấp xã. Có người di chuyển đến một xã chưa tới 10.000 dân, không nhà hàng, không nhà nghỉ, nói gì đến khách sạn. Nhiều người di chuyển cách xa gần 100km, ngoài cách trở về địa lý còn có những khó khăn phải khắc phục khi không có đủ nhà công vụ, chỗ nghỉ cách xa trụ sở... Nhưng vượt lên tất cả, họ đều sẵn sàng tâm thế học tập, hòa nhập, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, dù mới mẻ, để phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Trong rất nhiều công việc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều rất nỗ lực hoàn thiện những chiến dịch cao điểm, không quản ngại thêm giờ, ngày đêm, miễn sao công việc được thông suốt.

Ở nhiều địa phương, cán bộ tổ chức thành những nhóm lưu động giúp Nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, những vướng mắc có liên quan, “cắm chốt” để kịp thời hỗ trợ bà con khi mô hình chính quyền mới vận hành mà chưa có cơ chế tháo gỡ vướng mắc... Nhận ra bất cập, kịp thời nghiên cứu, tìm hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, chứ không né tránh việc thừa nhận bất cập, hạn chế để khẳng định mình đúng và không sửa sai.

Trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật ấy, những nút thắt, điểm nghẽn dần được nhận diện, tìm cách hóa giải, để lộ trình được thông thoáng.

Người dân TP.HCM lấy số thứ tự để làm thủ tục hành chính công. Ảnh: Nguyễn Huế

Khi đã hết cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng”, là lúc đã “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, cả đất nước xếp qua một bên những luận bàn, gian nan, vất vả. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn được nhìn nhận kịp thời, cầu thị và nhanh chóng, sẵn sàng chỉnh sửa, khắc phục, đem lại niềm tin cho Nhân dân.

Và khi có niềm tin, mỗi cá nhân, tập thể sẽ vượt qua những giới hạn nhất định, trên mọi lĩnh vực. Khi ấy, niềm tin thực sự là cội nguồn, nền tảng sức mạnh của mỗi cá nhân, tập thể, cũng như toàn dân tộc.

2. Song song với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy bước đầu mang lại hiệu quả đầy khích lệ là các cuộc cách mạng khác liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá cho sự phát triển.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bộ Chính trị ban hành 4 Nghị quyết đột phá, được xem là “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đó là các Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Xuyên suốt nội dung của “bộ tứ trụ cột” này, thấm đẫm tinh thần chuyển từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Nối tiếp mạch nguồn đó là các nghị quyết quan trọng khác của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân…

Để tránh đi vào vết xe đổ xưa nay, “nghị quyết rất hay nhưng khó triển khai”, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

Ngày 16/9/2025, tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai các nghị quyết: “5 nhất quán” (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); “3 công khai” (mục tiêu - tiến độ - kết quả); “3 sớm” (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn) và “5 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) và triển khai ngay các nội dung nghị quyết trong thời gian sớm nhất, ở tất cả các cấp.

Đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới với những bước đi được tính toán kỹ lưỡng, khoa học, tiến bộ, vượt trội mang tầm thời đại. Những gì chưa tiên liệu hết, còn để xảy ra khó khăn, bất cập đều được nhìn nhận kịp thời, bàn thảo, đề ra giải pháp khắc phục hợp lý.

Việc làm mới những con đường, lối đi chắc chắn không dễ dàng. Ngay cả khi đã thành đường rồi, vẫn còn những cản trở, do nhiều yếu tố khác nhau. Khó khăn, chướng ngại là đương nhiên. Miễn là mỗi cá nhân, tập thể và cả nước đồng tâm, đồng sức, đồng lòng chung nhịp bước, những nhịp bước thời đại vững niềm tin.

Một niềm tin mạnh mẽ, khách quan, xuất phát từ thực tiễn, gắn liền với quy luật phát triển của lịch sử, sự nhận thức của con người, hướng con người đến những lý tưởng cao đẹp, đến các giá trị chân - thiện - mỹ, trong một kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.