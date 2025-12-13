Sau thành công của vở xiếc Vùng đất kỳ bí, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM vừa giới thiệu tác phẩm mang tên Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện.

Khác với phần trước, tác phẩm lần này đưa khán giả quay ngược thời gian để khám phá câu chuyện chưa từng được kể về Hỏa thần - nhân vật tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi. Cốt truyện xoay quanh cậu bé trong giấc mơ kỳ lạ bị cuốn đến hòn đảo hoang, nơi viên đá hỏa linh thiêng đã biến mất.

Để giành lại viên đá quý giá, cậu phải vượt qua hàng loạt thử thách từ các bộ tộc trên đảo, trải nghiệm tình yêu sâu đậm với cô gái Chim Lửa, đồng thời đối mặt với kẻ thù lớn nhất chính là lòng tham của con người. Bằng tình yêu thương và sự hòa hợp với thiên nhiên, cậu bé đã dập tắt ngọn lửa hủy diệt.

Vở "Ký ức hỏa thần":

Khác với những vở xiếc trước vốn chú trọng vào đạo cụ và kỹ thuật biểu diễn, vở diễn tập trung khai thác hệ thống hiệu ứng và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, ánh sáng mapping lên nước được đầu tư nhằm tạo nên không gian thị giác phong phú và giàu cảm xúc.

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Phùng Minh Cương (vai chính) cho biết dù thường được đạo diễn Quốc Công tin tưởng giao vai chính diện lẫn phản diện, vai diễn lần này khiến anh chịu áp lực tâm lý lớn. Khác với những vai trước, anh phải khắc họa hành trình nội tâm nhiều giằng xé của một nhân vật khác biệt, đòi hỏi nghiên cứu kỹ kịch câm, cảm xúc và phương pháp diễn xuất.

Sau đêm công diễn đầu tiên, anh cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện để đáp lại tình cảm khán giả. Đội sẽ hoàn thiện lại một số tiết mục chưa thành công và các sự cố trong đêm công diễn.

Tiết mục chưa trọn vẹn trong đêm diễn:

Về độ nguy hiểm, Phùng Minh Cương cho rằng các đồng nghiệp đối mặt rủi ro cao hơn khi thực hiện những động tác thăng bằng trên cao, dễ dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Trong khi đó, vai của anh chủ yếu tiếp xúc với lửa, tiềm ẩn nguy cơ bỏng. Đạo diễn đã tính toán phân vai để anh xuất hiện xuyên suốt, dẫn dắt mạch câu chuyện.

Nghệ sĩ Phùng Minh Cương:

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là quá trình tập luyện đu dây - bộ môn anh chưa chuyên sâu. Áp lực càng lớn khi sự an toàn của cả anh và bạn diễn phụ thuộc vào kỹ năng này nên phải tăng cường thời gian tập luyện và rèn thể lực để đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Những hình ảnh đáng nhớ của vở diễn "Ký ức hỏa thần":

Tiết mục đu dây tập thể với đạo cụ đèn chùm pha lê khổng lồ, các diễn viên thực hiện các động tác treo người trên cao. Nghệ sĩ Phùng Minh Cương tạo hiệu ứng bắn tung tóe ấn tượng dưới ánh sáng xanh mapping.

Cảnh đu dây lãng mạn thể hiện mối tình giữa cậu bé và cô gái Chim Lửa. Hai diễn viên thực hiện động tác khó với độ cao nguy hiểm mà vẫn tạo nên hình ảnh thơ mộng.

Các diễn viên đóng cảnh thăng bằng trên chiếc thuyền được treo giữa sân khấu.

Diễn viên thực hiện động tác quay lửa điêu luyện giữa mặt nước, kết hợp với khói và ánh sáng tạo nên bầu không khí đầy kịch tính.

Vở xiếc Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện công diễn từ ngày 12/12/2025 đến 18/1/2026 tại Rạp xiếc công viên Gia Định, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Với mức giá vé dao động từ 180.000 đến 400.000 đồng cho 2 tiếng trải nghiệm, vở xiếc được đánh giá là dễ tiếp cận khán giả.

Ảnh: TTNT, video: HM