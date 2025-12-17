Ê-kíp sáng tạo gồm nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn uy tín: kịch bản của TS. Bùi Hữu Dược, chuyển thể cải lương NSƯT Phan Ngọc Chi, đạo diễn NSND Tống Toàn Thắng và NSƯT Trần Quang Khải, chỉ đạo nghệ thuật Tiến sĩ - NSND Lê Tuấn Cường, biên đạo múa Tuyết Minh, sáng tác và dàn dựng âm nhạc - NSND Nguyễn Huỳnh Tú...

Ê-kíp sáng tạo tại họp báo công bố vở diễn.

Chia sẻ tại buổi họp báo, NSND Triệu Trung Kiên cho biết, mối duyên hợp tác giữa Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam bắt đầu từ năm 2020. Hai tác phẩm đầu tay Cây gậy thần và Thượng thiên Thánh Mẫu đã tạo hiệu ứng tích cực, mở ra hướng đi mới cho sân khấu truyền thống.

Rút kinh nghiệm từ các dự án trước, ê-kíp sáng tạo đã kết hợp hai loại hình một cách nhuần nhuyễn, để các tiết mục xiếc không đứng riêng lẻ mà trở thành yếu tố minh họa, bổ trợ, làm giàu cảm xúc cho mạch tự sự của vở diễn.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, việc lựa chọn sân khấu vuông thay vì sân khấu tròn truyền thống của xiếc là một chủ ý nhằm tận dụng tốt hơn hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, qua đó nâng cao hiệu quả thị giác và tính giải trí. Theo nghệ sĩ, không gian này đòi hỏi nghệ sĩ xiếc làm việc với kỷ luật và độ chính xác cao, bởi mọi động tác đều phải chuẩn mực, không có chỗ cho sai sót.

"Dù là vở diễn về Phật hoàng Trần Nhân Tông nhưng chúng tôi nhấn mạnh yếu tố giải trí, để bất cứ tầng lớp khán giả nào cũng có thể thưởng thức một cách trọn vẹn, với giá vé bình dân", NSND Tống Toàn Thắng cho biết.

Vở diễn sẽ chính thức công diễn trong 3 tối, lúc 20h các ngày 20, 21 và 28/12/2025 tại sân khấu vuông (Trung tâm Nghệ thuật Giải trí IONAH) - Rạp Xiếc Trung ương.

NSƯT Trần Quang Khải chia sẻ, vở diễn được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, không đặt nặng xung đột kịch tính mà tập trung chuyển tải lịch sử và danh nhân qua những lát cắt chọn lọc, dễ hiểu. Sự kết hợp giữa xiếc và cải lương giúp lịch sử trở nên sinh động, giàu hình tượng và dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Dù không gian sân khấu còn hạn chế, các nghệ sĩ cho rằng vở diễn đã đạt được độ tinh xảo trong biểu diễn.

Tác phẩm tái hiện trọn vẹn cuộc đời Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông: từ khi sinh ra, trưởng thành, lên ngôi Hoàng đế, lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến thắng giặc Nguyên - Mông, đến hành trình nhường ngôi, xuất gia tu hành và trở thành Đệ nhất Tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Các lớp diễn lãng mạn, tâm sự, toàn cảnh và những không gian mang tính biểu tượng - đặc biệt là núi Ngọa Vân, Yên Tử được thể hiện bằng ngôn ngữ xiếc kết hợp cải lương, tạo nên không gian thực cảnh sinh động, giàu chất điện ảnh.

Biên đạo múa Tuyết Minh cho biết, ngay từ khi tiếp cận kịch bản nhận thấy đây không chỉ là một vở diễn lịch sử mà còn là khát vọng đưa hình tượng các bậc anh hùng, tiêu biểu là Phật hoàng Trần Nhân Tông đến gần hơn với công chúng hôm nay, nhất là giới trẻ, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Theo nghệ sĩ Tuyết Minh, thách thức lớn nhất của dự án là kết nối cải lương, xiếc và âm nhạc trong một chỉnh thể thống nhất, tránh sự rời rạc về ngôn ngữ biểu đạt. Với tinh thần đó, ê-kíp đã chủ động tiết chế các đại cảnh, tập trung vào mạch cảm xúc và chiều sâu tư tưởng, nhằm truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc một cách gần gũi.

