“Bloodline: Dòng máu anh hùng” là một tựa game đấu tướng chiến thuật lấy bối cảnh phương Tây giả tưởng, nổi bật khi lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt Nam như huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ vào game. Người chơi sẽ vào vai người kế nhiệm dòng dõi hộ vệ, xây dựng gia tộc và phát triển thành trì.

Với việc đưa vào phần cốt lõi nhất của một tựa game online đó là cốt truyện và hệ thống nhân vật để “thổi” hồn Việt vào trò chơi, nhà phát hành Gzone lập tức khiến cộng đồng game thủ Việt bị thu hút mạnh mẽ.

Và lần này cái tên được đưa vào không phải là những biểu tượng quen thuộc trong dòng game fantasy mà là hai hình tượng mang tính cội nguồn của dân tộc Việt Nam: Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Điều đáng nói, “Bloodline: Dòng máu anh hùng” không phải một màn “tạo skin cho có”, mà là một sự đầu tư nghiêm túc về cả tạo hình, thần thái lẫn vai trò trong game.

Nếu như hình tượng Mẹ Tiên - Âu Cơ hiện lên với vẻ đẹp thanh cao thì Cha Rồng - Lạc Long Quân lại mang sắc thái mạnh mẽ, uy nghiêm và đầy khí chất của một vị thủy tổ. Nhân vật được xây dựng với vóc dáng vạm vỡ, cơ thể săn chắc phủ đầy hoa văn mang hơi hướng bộ tộc cổ xưa, kết hợp cùng bộ trang phục tông xanh vàng đậm chất quyền lực. Chiếc vương miện cao, chi tiết chạm khắc tinh xảo cùng cây vũ khí mang hình tượng đầu rồng phát sáng tạo nên một tổng thể vừa hoang dã, vừa thần thánh. Không khó để nhận ra, đây là một hình ảnh đại diện cho sức mạnh và sự kiêu hãnh của “dòng máu Rồng”.

Hình tượng mẹ Âu Cơ được khắc họa theo hướng mềm mại nhưng không kém phần uy nghi. Bộ trang phục trắng xanh ngọc kết hợp cùng các dải lụa bay nhẹ tạo cảm giác linh thiêng, thoát tục. Chiếc quạt lông trên tay cùng vương miện thanh mảnh giúp nhân vật giữ được nét dịu dàng đặc trưng, nhưng vẫn toát lên khí chất của một “quốc mẫu”. Hiệu ứng năng lượng bao quanh cơ thể còn khiến bà không chỉ đẹp về hình thức, mà còn mang chiều sâu của một nhân vật huyền thoại.

Điểm đặc biệt là dù đậm chất văn hóa người Việt song cả hai nhân vật vẫn được thiết kế theo chuẩn đồ họa 3D kiểu cách fantasy của “Bloodline: Dòng máu anh hùng”: hướng tới ngay từ đầu, tất cả hòa hợp với nhau mà không “lệch tông”. Đây là điều không dễ làm, nhất là khi phải cân bằng giữa yếu tố bản sắc và phong cách quốc tế của một tựa game vốn nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá trên thị trường nước ngoài.

Theo chia sẻ từ phía nhà phát hành, việc đưa hình tượng cha Rồng - mẹ Tiên vào game là một phần trong quá trình điều chỉnh lớn giữa Gzone và GOAT Games, nhằm tạo ra một phiên bản “Bloodline: Dòng máu anh hùng” gần gũi với người chơi Việt Nam.

Không chỉ dừng ở mặt hình ảnh, sự xuất hiện của hai nhân vật còn gắn trực tiếp với cơ chế gameplay đặc trưng của “Bloodline: Dòng máu anh hùng” đó là hệ thống “nhân bản dòng máu anh hùng”, phát triển các thế hệ hậu duệ mang dấu ấn riêng của “dòng máu Lạc Hồng”.

Đặc biệt trong một thế giới nơi mà “dòng máu” quyết định sức mạnh thì việc đưa biểu tượng cội nguồn vào gameplay rõ ràng là một nước đi vừa táo bạo, vừa giàu ý nghĩa của “Bloodline: Dòng máu anh hùng”. Có thể thấy trò chơi này đang không chọn cách an toàn khi bước vào thị trường Việt Nam. Thay vì giữ nguyên bản nội dung quốc tế thì sản phẩm đang từng bước xây dựng một phiên bản mang dấu ấn riêng, nơi yếu tố chiến thuật, đồ họa đẳng cấp châu Âu và bản sắc văn hóa Việt cùng tồn tại trong một không gian hoành tráng.

Dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 13/5/2026, “Bloodline: Dòng máu anh hùng” không chỉ là một tựa game chiến thuật đẳng cấp Châu Âu mà còn là một phép thử đáng chú ý của nhà phát hành Gzone và nhà sản xuất GOAT Games. Và liệu một sản phẩm quốc tế có thể kể truyền thuyết của người Việt theo cách hiện đại và hấp dẫn hay không? Câu trả lời sẽ sớm có khi trò chơi chính thức mở cửa.

