Ngày 2/4, VNGGames và Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM (UIT) ký kết triển khai chương trình đồng đào tạo phát triển game trên Roblox.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, sinh viên đại học có thể xây dựng và phát hành sản phẩm game tiếp cận người chơi Roblox toàn cầu ngay trong quá trình học.

Khóa học kéo dài trong 3 tháng, dự kiến khai giảng vào tháng 9/2026, với 42 sinh viên tham gia. Toàn bộ nội dung giảng dạy do 14 chuyên gia từ VNGGames trực tiếp xây dựng và triển khai.

Chương trình được thiết kế theo hướng gắn trực tiếp với đầu ra sản phẩm. Trong suốt quá trình học, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà sẽ liên tục tiếp cận trực tiếp với vòng đời của sản phẩm, từ lên ý tưởng, xây dựng và phát hành sản phẩm, qua đó hình thành tư duy và năng lực của một nhà phát triển độc lập.

Kết thúc khóa học, mỗi nhóm sinh viên sẽ hoàn thiện một sản phẩm game của riêng mình và có cơ hội phát hành trực tiếp trên Roblox, sẵn sàng tiếp cận với người dùng ở quy mô toàn cầu.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, ngành công nghiệp game toàn cầu đang tạo ra doanh thu gần 200 tỷ USD.

Chia sẻ tại sự kiện này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: “Ngành công nghiệp game toàn cầu đang tạo ra doanh thu gần 200 tỷ USD, cao hơn cả điện ảnh, xuất bản và sáng tạo nội dung số, nhưng trong một thời gian dài, Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội này vì định kiến xã hội. Hôm nay, với sự tiên phong của những doanh nghiệp như VNG, không chỉ trong sản xuất game mà cả trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực bài bản cho ngành game, bức tranh đó đang thay đổi. Thế hệ sinh viên hôm nay lần đầu tiên có thể kiếm tiền thực sự từ chính những gì mình đang học, không chỉ trong nước mà ở quy mô toàn cầu - điều mà 30 năm trước chúng tôi không dám mơ tới".

PGS. TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM cho biết: “Chương trình đồng đào tạo giữa UIT và VNGGames không đơn thuần là một hoạt động hợp tác mà còn là cam kết hai chiều giữa nhà trường và doanh nghiệp để cùng xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên được học bằng dự án thực tế, được dẫn dắt bởi chuyên gia doanh nghiệp và có lộ trình rõ ràng để trở thành những nhà sáng tạo game chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là hình mẫu tiêu biểu cho mô hình gắn kết nhà trường – doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số Việt Nam".

Ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến của VNGGames nhấn mạnh: “Khoảng cách lớn nhất hiện nay không nằm ở kiến thức, mà ở trải nghiệm thực tế. Khi sinh viên tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, các bạn sẽ hiểu rõ hơn mình học để làm gì và ngành đang cần gì. Việc đưa chương trình đào tạo lên Roblox sẽ giúp sinh viên tiếp cận thị trường toàn cầu và hình thành tư duy về thương mại hóa ngay từ sớm”.

VNGGames và Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM (UIT) ký kết triển khai chương trình đồng đào tạo phát triển game trên Roblox.

Tính đến thời điểm kết thúc năm 2025, Roblox có hơn 144 triệu người dùng hàng ngày. Điểm khác biệt lớn nhất của Roblox với các môi trường phát triển game truyền thống là Roblox cung cấp sẵn hạ tầng đám mây và mạng lưới hàng trăm triệu người dùng mỗi ngày, cho phép các nhà phát triển độc lập đưa sản phẩm đến người chơi quốc tế mà không cần đầu tư lớn cho máy chủ hay marketing.

Theo Báo cáo Thị trường công nghệ thông tin Việt Nam do TopDev công bố, đến năm 2025, ngành CNTT dự kiến cần khoảng 700.000 nhân lực, trong khi nguồn cung hiện mới đáp ứng khoảng 500.000, tương đương mức thiếu hụt gần 200.000 lao động.

Trong bối cảnh đó, các mô hình đào tạo tiên phong theo hướng “đưa giảng đường vào doanh nghiệp” đang nổi lên như giải pháp thực chất để thu hẹp khoảng cách này.