Tại họp báo Vietnam GameVerse 2026 ngày 29/1, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết ngành game Việt Nam đang đứng trước thời cơ phát triển chưa từng có. Từ mức doanh thu hiện tại khoảng 650 triệu USD, mục tiêu là đưa con số này chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2030.

“Tôi tin rằng hoàn toàn có thể đạt được”, Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói.

Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ việc thay đổi trong nhận thức. Tháng 11/2025, Chính phủ ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xác định game là một trong 6 lĩnh vực trọng điểm. Mới đây, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cũng tái khẳng định việc ưu tiên đầu tư cho ngành này.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do chia sẻ tại họp báo Vietnam GameVerse 2026 ngày 29/1. Ảnh: Tùng Đinh

Theo ông Lê Quang Tự Do, đây là cơ sở để xóa bỏ định kiến game là trò chơi vô bổ, độc hại, phí tiền, đồng thời công nhận giá trị kinh tế của ngành công nghiệp vốn có quy mô gần 200 tỷ USD trên toàn cầu. “Tôi tin rằng đây là thời cơ rất tốt để phát triển ngành game lên một đẳng cấp mới, tầm cao mới”, ông chia sẻ.

Chỉ ra ngành game còn lớn hơn cả ngành công nghiệp điện ảnh, xuất bản sách hay âm nhạc, Cục trưởng cho rằng đây là lĩnh vực chúng ta có thế mạnh, có tiềm năng nhưng chưa khai thác được.

Để hiện thực hóa mục tiêu doanh thu tỷ USD, cơ quan quản lý đang triển khai chiến lược thu hút các nhà phát triển game Việt từ nước ngoài quay lại thị trường nội địa. Bằng cách xây dựng chính sách thuế và cơ chế quản lý hấp dẫn tương đương các thị trường như Singapore hay Dubai, Việt Nam kỳ vọng sẽ tập hợp được nguồn lực từ những doanh nghiệp đã có vị thế quốc tế.

Song song với chính sách, mảnh ghép về nhân lực được xác định là then chốt. Bên cạnh các chương trình cử nhân chính quy như đào tạo kỹ sư ngành game của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam đang đàm phán với Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) để xây dựng trung tâm đào tạo nhân tài theo mô hình thành công của “xứ kim chi”.

Trong giai đoạn tới, dòng game văn hóa và lịch sử cũng được ưu tiên đặc biệt. Theo chương trình mục tiêu quốc gia 10 năm tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến đặt hàng sản xuất từ 1 đến 3 game trọng điểm mỗi năm nhằm giáo dục và quảng bá hình ảnh đất nước. Các dự án như "Hào Khí Đông A" của Viet Legacy hay các khoản đầu tư từ VNG, VTC, Gamota đang cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng "Do Local, Go Global" (Sản xuất tại Việt Nam, vươn tầm thế giới).

Bên cạnh đó, các sự kiện như Vietnam GameVerse 2026 sẽ đóng vai trò cầu nối hệ sinh thái. Điểm mới năm nay là việc thu phí vé tượng trưng 50.000 đồng nhằm nâng cao trách nhiệm người tham gia, đồng thời toàn bộ nguồn thu này được dùng để hỗ trợ miễn phí khu vực trưng bày cho các nhà phát triển game độc lập (Game Indie), nuôi dưỡng những startup tiềm năng trở thành "kỳ lân" như VNG trong tương lai.