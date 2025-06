Đầu giờ chiều 13/6, Hờ Diễm My, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Khánh Thượng, mặc áo sơ mi trắng, thắt khăn quàng đỏ, được người thân chở đến UBND huyện Khánh Vĩnh. Cô bé dáng người nhỏ thó, da đen, đôi mắt to tròn. Em lặng lẽ ngồi trên ghế, cùng những đứa trẻ khác cùng trang lứa thuộc diện khó khăn của huyện nhận quà do Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, Thường trú tại Khánh Hòa trao tặng.

Nhận phần quà, My nở nụ cười hạnh phúc nói: “Có xe đạp rồi, cháu sẽ không còn phải đi bộ nữa và sẽ cố gắng học thật giỏi”.

Học sinh miền núi đến UBND huyện Khánh Vĩnh nhận xe đạp. Ảnh: Xuân Ngọc

My không có cha. Mẹ đi làm ăn xa, cô bé ở với bà, song cuộc sống khó khăn. Điểm trường khá xa, mỗi ngày đứa trẻ 9 tuổi này phải đi bộ hoặc được người thân đưa đón.

Tương tự, Hờ Anh Thơ (9 tuổi, học lớp 3) cũng nằm trong số 20 học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Từ bé, Thơ đã không có bố, sống với mẹ. Gia tài của họ là những rẫy trồng ngô, khoai chỉ đủ ăn qua ngày. Người mẹ ngày ngày lên rẫy, dành dụm cho con tới trường, học con chữ. Còn đứa trẻ cuốc bộ tới lớp. “Chiếc xe đạp là món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình của mình”, người thân cô bé nói.

Những chiếc xe đạp cùng phần quà do Chi hội báo chí thường trú Khánh Hòa trao tặng. Ảnh: Xuân Ngọc

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, Thường trú tại Khánh Hòa (Chi hội báo chí thường trú Khánh Hòa) tổ chức thăm, tặng quà là 20 chiếc xe đạp cùng phần quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Xe đạp mới tinh được các em học sinh đón nhận. Ảnh: Xuân Ngọc

Đại diện Chi hội báo chí thường trú tỉnh Khánh Hòa cho biết, món quà là tấm lòng của những người làm báo và những mạnh thường quân cùng đóng góp với mong muốn chia sẻ với các em, tiếp sức đến trường cùng học sinh khó khăn huyện miền núi Khánh Vĩnh.

Theo Chi hội báo chí thường trú tỉnh Khánh Hòa, hoạt động này được Chi hội duy trì thường niên với đa dạng các hoạt động thiện nguyện khác nhau, đến với những vùng đất, mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn báo chí thường trú Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với học sinh miền núi. Ảnh: Xuân Ngọc