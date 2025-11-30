Ngày 30/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Các tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất và phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian giai đoạn 2026-2030. 50 tác phẩm được lựa chọn thuộc bốn lĩnh vực: Văn học (14 tác phẩm), sân khấu (18 tác phẩm), âm nhạc (12 tác phẩm) và múa (6 tác phẩm). Mỗi tác phẩm tiêu biểu được trao mức nhuận bút 30 triệu đồng, trong đó có Mưa đỏ (nhà văn Chu Lai) và Giai điệu tổ quốc (nhạc sĩ Trần Tiến), Đảo chìm (Trần Đăng Khoa)...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao giải cho các tác giả, đại diện tác giả ở lĩnh vực văn học.

Chia sẻ với PV VietNamNet, nhà văn Chu Lai không giấu được xúc động, thêm chút ngậm ngùi, buồn thương vì hầu hết những người lên nhận giải hôm nay đều là người nhà, chỉ lác đác tác giả còn sống.

Ông nhắc đến những văn nghệ sĩ thời chống Pháp, Mỹ, nay đã rất ít người còn lại. Bởi thế, khi Mưa đỏ tiếp tục được nhắc đến, được chuyển thể, được sống thêm đời sống mới trong lòng công chúng, đó không chỉ là câu chuyện nghệ thuật mà còn là cách những người cầm bút trả món nợ tinh thần với đồng đội đã hy sinh.

Nhà văn Chu Lai chia sẻ, Mưa đỏ thường được nhiều người biết đến qua phim, qua tiểu thuyết nhưng bản thân ông đặc biệt trân trọng việc nó được chuyển thể thành kịch nói, thậm chí là một vở chèo chỉn chu, giàu tính nghệ thuật. Ông coi đó là lời khẳng định rằng người Việt Nam chưa bao giờ quay lưng với đề tài chiến tranh. Không phải đề tài này đã cũ mà là cách chúng ta triển khai, đào sâu và làm mới nó như thế nào.

Chu Lai nói, ở nhiều nền văn học khác, người ta thường xem 60 hay 70 tuổi là đã "hết máu" để sáng tạo. Nhưng ở Việt Nam thì khác, vẫn có những người lính giờ đã ngoài 70 tuổi vẫn ngồi cặm cụi trên "cánh đồng" chữ nghĩa, tiếp tục viết, đào xới những ký ức khó nhọc của một thời đạn bom như một hành trình không bao giờ kết thúc. Đó là cách trả lời chân thành và thấm thía nhất sau tất cả những biến động lịch sử của dân tộc.

Trao giải cho các tác giả, đại diện tác giả được vinh danh ở lĩnh vực sân khấu.

Với nhạc sĩ Trần Tiến, Giai điệu Tổ quốc được vinh danh là niềm vui lớn nhất của người nghệ sĩ vì "viết ra được những điều chân thật nhất trong nội tâm mình". "Tác phẩm được nhân dân yêu quý thế là đủ. Còn việc Nhà nước công nhận tất nhiên càng vui rồi", ông chia sẻ. Nhạc sĩ sẽ tặng toàn bộ 30 triệu đồng tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trao giải cho các tác giả, đại diện tác giả được vinh danh ở lĩnh vực âm nhạc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ sự xúc động khi tác phẩm Đảo chìm được tôn vinh. Ông cho rằng điều ý nghĩa nhất của một người viết là truyền lại kinh nghiệm, cảm hứng và những giá trị bền vững của tác phẩm cho các thế hệ sau.

Theo ông, giải thưởng lần này không phải là thành tích cá nhân mà thuộc về những người lính đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương: "Đảo chìm là câu chuyện có thật về những con người hoàn toàn có thật. Tôi chỉ ghi lại những gì họ đã sống, đã hy sinh", ông nói.

Trao giải cho các tác giả, đại diện tác giả được vinh danh ở lĩnh vực múa.

Danh sách 50 tác phẩm được bình chọn

14 tác phẩm văn học: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Mình và họ (Nguyễn Bình Phương), Mẫu thượng ngàn (Nguyễn Xuân Khánh), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng), Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp), Cỏ lau (Nguyễn Minh Châu), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), Thời xa vắng (Lê Lựu), Bến không chồng (Dương Hướng), Đảo chìm (Trần Đăng Khoa), Những người đi tới biển (Thanh Thảo), Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh), Tiếng hát tháng giêng (Y Phương) 18 tác phẩm sân khấu: Cụm tác phẩm của Lưu Quang Vũ: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Tôi và chúng ta - Lời thề thứ 9, bộ ba vở Bài ca giữ nước (Tào Mạt), Rừng trúc (Nguyễn Đình Thi), Hà My của tôi (Doãn Hoàng Giang), Đêm trắng (Lưu Quang Hà), Dời đô (Lê Duy Hạnh), cụm tác phẩm Mùa hè ở biển - Bạch đàn liễu (Xuân Trình), Cát bụi (Triệu Huấn), Bài ca Điện Biên (Tất Đạt), Mưa đỏ (Chu Lai), Những vần thơ thép (Trần Đình Ngôn), Điều còn lại (Nguyễn Đăng Chương), Kẻ sĩ Thăng Long (Nguyễn Khắc Phục), Chói rạng sơn hà (Nguyễn Sỹ Chức), Những người mẹ (Xuân Đức), Chu Văn An (Xuân Yến), Công lý không gục ngã (Lê Chí Trung), Dạ cổ hoài lang (Thanh Hoàng). 12 tác phẩm âm nhạc: nhạc kịch Lá đỏ (Đỗ Hồng Quân), Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi (Huy Du), Đường 4 mùa xuân (Đỗ Nhuận), Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm Tuyên), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Đất nước (Phạm Minh Tuấn) - phổ thơ Tạ Hữu Yên, Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn) - thơ Nguyễn Phan Quế Mai, Những bông hoa trong vườn Bác (Văn Dung). 6 tác phẩm kịch múa: Chuyện tình non sông (Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy), Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn (Nguyễn Thị Hiển), Ballet Kiều (Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng), Huyền thoại mẹ (Nguyễn Công Nhạc), Nguồn sáng (Phạm Anh Phương, Nguyễn Hồng Phong), Đất nước (Ứng Duy Thịnh).

